Aydın\'da Otizmli Öğrencilerin Başarıları ve Destek Projeleri

Otizm eğitimine verdiği destekler ve hayata geçirdiği projeler ile adından söz ettiren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun çalışmaları devam ediyor. Başkan Çerçioğlu'nun otizmli öğrencilere yönelik proje, çalışma ve yatırımları ile öğrenciler Aydın'ın gururu oldu.

Büyükşehir Belediyesi Otizm Destek Merkezleri'nde ilk, ortaokul ve lise çağındaki öğrenciler destek eğitimleri görüyor. Büyükşehir Belediyesi'nin uzman eğitmenleri eşliğinde gerçekleştirilen destek eğitimlerinde çocuklar ve gençler geleceğe hazırlanıyor.

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Şükrü Mert Çelik ve Ece Volkan, Mersin'de düzenlenen Özel Sporcular Okullar Arası Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'ndan Aydın'a altın madalya kazanarak döndüler. Otizm Genç Kızlar ve Otizm Yıldız Erkekler Kategorisi'nde altın madalya kazanan Aydın Büyükşehir Belediyesi Otizm Spor Merkezi öğrencileri Ece Volkan ve Şükrü Mert Çelik, Aydın'ın gururu oldu. - AYDIN