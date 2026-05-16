Aydın'da Özel Bireyler Askerlik Yemin Töreni Düzenlendi

16.05.2026 21:11
22 özel birey, Engelliler Haftası'nda temsili askerlik yemini ederek duygusal anlar yaşadı.

Aydın'da düzenlenen törenle askerlik yemini eden 22 özel birey, bir gün için asker oldu.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında 22 özel birey için temsili askerlik yemin töreni düzenlendi. Tören kapsamında katılımcıların kayıt ve kabul işlemleri gerçekleştirildi. Ardından saç ve sakal tıraşları yapılarak asker üniformaları giydirildi. Hazırlık sürecinin tamamlanmasının ardından özel bireyler, düzenlenen programda yemin ederek temsili askerlik görevini yerine getirdi. Taktik İHA biriminin de ziyaret edildiği programda, protokol üyelerinin katılımıyla yemin töreni icra edildi. Temsili askerlik görevini tamamlayan katılımcılara terhis belgeleri takdim edilirken, aileler de bu anlamlı ana eşlik etti. Törende duygusal ve coşkulu anlar yaşandı.

Konu ile ilgili Aydın İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada temsili askerlik uygulamasının, engelli bireylerin toplumsal hayata katılımına dikkat çekmek ve vatan sevgisi ile birlik beraberlik duygularını pekiştirmek amacıyla hayata geçirildiği belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

