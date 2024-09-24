Aydın'da Peyzaj Düzenlemeleri Hız Kesmeden Devam Ediyor - Son Dakika
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Aydın'da Peyzaj Düzenlemeleri Hız Kesmeden Devam Ediyor

Aydın\'da Peyzaj Düzenlemeleri Hız Kesmeden Devam Ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde peyzaj düzenlemelerine hızla devam ediyor. Efeler ilçesinde gerçekleştirilen çiçek dikim çalışmaları esnaf ve vatandaşlardan tam not aldı. Başkan Özlem Çerçioğlu, çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

24.09.2024 09:43  Güncelleme: 09:46
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Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde peyzaj düzenlemelerine hız kesmeden devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları ile Aydın'ın tüm ilçeleri mevsimlik çiçekler ile süsleniyor.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Efeler ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda çiçek dikimi gerçekleştirdi. Kırmızı ve beyaz renklerinde rozet çiçeklerinin dikimini gerçekleştiren ekiplerin çalışmaları esnaf ve vatandaşlardan da tam not aldı. Aydın'ın tüm ilçelerinde, ana arterlerin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanında bulunan tüm kavşak ve yollarda bakım ve çiçeklendirme çalışmaları devam ediyor. Kentin dört bir yanında dikimi gerçekleştirilen tüm çiçekler, Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesinde bulunan fidanlıklarda yetiştiriliyor.

Çalışmaların devam edeceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Güzel kentimizi mevsimlik çiçekler ile süslemeye devam ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz kırmızı ve beyaz çiçeklerin dikimi ile Adnan Menderes Bulvarı'nı Cumhuriyetimizin renkleri ile süsledik. Çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek" dedi.

Çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar, hassasiyetlerinden dolayı Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'da Peyzaj Düzenlemeleri Hız Kesmeden Devam Ediyor - Son Dakika

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