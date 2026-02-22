Başkan Çerçioğlu vatandaşları Ramazan etkinlikleri ile buluşturuyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinlikleri, Aydınlıların yoğun katılımıyla devam ediyor. Fuar Aydın'da gerçekleştirilen programlarda etkinlik alanı dolup taşarken, her yaştan vatandaş Ramazan coşkusunu birlikte yaşıyor.

Geleneksel Ramazan kültürünü yaşatan etkinliklerde çocuklar sahne gösterileri ve oyun alanlarında doyasıya eğleniyor. Hacivat-Karagöz gösterileri, meddah anlatıları, Aşuk ile Maşuk gösterileri, jonglör ve illüzyonist performansları büyük beğeni topluyor. Çocuk tiyatroları ve şişme oyun alanları miniklerin neşesine neşe katıyor. Etkinlik alanında vatandaşlara Ramazan şerbeti ve Osmanlı macunu ikram edilirken, aileler hem geleneksel gösterileri izliyor hem de keyifli vakit geçiriyor.

Etkinliklere katılan vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Ramazan etkinlikleri, ay boyunca Aydınlıları bir araya getirmeyi sürdürecek. Etkinlikler 22 Şubat Pazar gününe kadar 14.00 ile 22.00 saatleri arasında Fuar Aydın'da vatandaşlarla buluşmayı sürdürecek. Ardından; Sultanhisar ilçesinde 23 Şubat Pazartesi ve 3 Mart Salı günleri Belediye Meydanı, Söke ilçesinde 24 Şubat Salı ve 28 Şubat Cumartesi günleri Yenicami Mahallesi kapalı pazar yeri, İncirliova ilçesinde 25 Şubat Çarşamba ve 4 Mart Çarşamba günleri İncirliova Belediyesi önü, Buharkent ilçesinde 26 Şubat Perşembe günü Kamil Paşa Mahallesi kapalı pazar yeri, Yenipazar ilçesinde 27 Şubat Cuma günü Yenipazar Belediyesi meydanı, Köşk ilçesinde 2 Mart Pazartesi günü Çarşı Mahallesi Eski Nazilli Caddesi etkinliklerin adresi olacak. İlçelerde etkinlikler 18.00 saatinde başlayacak, 20.15 saatinde sona erecek. 5-15 Mart tarihleri arasında ise eğlencenin adresi bir kez daha Fuar Aydın olacak. - AYDIN