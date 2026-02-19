Başkan Erol ilk iftarını vatandaşlarla açtı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde ilk iftar etkinliği Savcıllı Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Başkan Erol, ilk iftarını vatandaşlarla yaptı.

Aydın Büyükşehir Belediyesinin, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayı boyunca kentin farklı mahallelerinde iftar programları düzenliyor. Her gün birçok farklı noktada düzenlenen programlar ile on binlerce Aydınlı iftar sofralarında buluşuyor. Ramazanın ilk günü iftar programı Aydın'ın en uzak ilçesi olan Buharkent'e bağlı kırsal Savcıllı Mahallesi'nde düzenlendi.

"Birlik ve beraberlik ruhunu gönül gönüle paylaşıyoruz"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun selamlarını mahalle halkına ileterek yemek dağıtımına destek veren Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol: "Savcıllı Mahallemizde Aydın Büyükşehir Belediyemiz tarafından düzenlenen iftar programında kıymetli hemşehrilerimizle aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğuyla ilk orucumuzu açtık. Ramazan'ın bereketini, birlik ve beraberlik ruhunu gönül gönüle paylaştığımız bu güzel akşamda bizleri yalnız bırakmayan tüm Savcıllı Mahallesi sakinlerine teşekkür ediyorum. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul eylesin, sofralarımızdan muhabbeti ve huzuru eksik etmesin" dedi.

Yemeklerin dağıtımının tamamlanmasının ardından akşam ezanı ile birlikte ilk iftarlarını açan vatandaşlar başta Başkan Çerçioğlu olmak üzere başkan Erol ve destek veren herkese çok teşekkür etti. - AYDIN