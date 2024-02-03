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Aydın'da Sabah Namazı Buluşmaları Devam Ediyor

Aydın\'da Sabah Namazı Buluşmaları Devam Ediyor

Aydın merkez ve ilçelerinde her geçen hafta yoğun katılımla gerçekleştirilen 'sabah namazı buluşmaları' devam ediyor. Aydın İl Müftülüğü, Efeler ilçe Müftülüğü ve Gençlik Koordinatörlüğü'nün organize ettiği programda, Mevlana Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti, sabah namazı, tesbihat ve sohbet yapıldı. Program sonunda çorba ikram edildi. Önümüzdeki hafta ise buluşma Cihanoğlu Camii'nde gerçekleştirilecek ve vatandaşlar davet edildi.

03.02.2024 10:18  Güncelleme: 10:20
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Aydın merkez ve ilçelerinde 'sabah namazı buluşmaları' her geçen hafta yoğun katılımla devam ediyor.

Aydın İl Müftülüğü, Efeler ilçe Müftülüğü ve Gençlik Koordinatörlüğü'nün organize ettiği Sabah namazı buluşması bu hafta Mevlana Camimizde gerçekleştirildi. Efeler ilçe Müftüsü Mehmet Yorulmaz, din görevlileri, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti, sabah namazı, tesbihat ve sohbet yapıldı. Yapılan duadan sonra çorba ikram edildi.

Efeler ilçe Müftüsü Mehmet Yorulmaz programa katkılarından dolayı cami derneğine, camii görevlilerine ve katkı sunan hayırseverler ile camii cemeatine teşekkür etti. Müftü yorulmaz öte yandan önümüzdeki hafta sabah namazı buluşmasının Cihanoğlu Camii'nde gerçekleştirileceğini belirterek vatandaşları davet etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Aydın'da Sabah Namazı Buluşmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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