Aydın\'da Sabah Namazı Buluşmaları Devam Ediyor

Yerel

Aydın merkez ve ilçelerinde 'sabah namazı buluşmaları' her geçen hafta yoğun katılımla devam ediyor.

Aydın İl Müftülüğü, Efeler ilçe Müftülüğü ve Gençlik Koordinatörlüğü'nün organize ettiği Sabah namazı buluşması bu hafta Mevlana Camimizde gerçekleştirildi. Efeler ilçe Müftüsü Mehmet Yorulmaz, din görevlileri, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti, sabah namazı, tesbihat ve sohbet yapıldı. Yapılan duadan sonra çorba ikram edildi.

Efeler ilçe Müftüsü Mehmet Yorulmaz programa katkılarından dolayı cami derneğine, camii görevlilerine ve katkı sunan hayırseverler ile camii cemeatine teşekkür etti. Müftü yorulmaz öte yandan önümüzdeki hafta sabah namazı buluşmasının Cihanoğlu Camii'nde gerçekleştirileceğini belirterek vatandaşları davet etti. - AYDIN