Fırtınanın vurduğu Marmaris'ten korkutan kareler! Yerinden sökülen ağaç lüks aracı kağıt gibi ezdi - Son Dakika
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Fırtınanın vurduğu Marmaris'ten korkutan kareler! Yerinden sökülen ağaç lüks aracı kağıt gibi ezdi

27.01.2023 12:48

Fırtına ve sağanak Muğla'nın Marmaris ilçesinde hayatı felç etti. Şiddetli fırtınadan bir otelin camı patlarken, devrilen ağaç park halindeki lüks aracın üzerine düştü.

Meteorolojiden yapılan sağanak yağış ve fırtına uyarısının ardından Marmaris'te de sabah saatlerinde başlayan yağışla birlikte başlayan fırtına kısa sürede etkisini artırdı. Yağış ve fırtına dolayısıyla vatandaşlar cadde ve sokaklarda su birikintileri dolayısıyla zor anlar yaşarken, zaman zaman araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Marmaris'i fırtına ve sağanak vurdu! Otelin camı patladı, devrilen ağaçlar arabalara zarar verdi

BAZI ARAÇLAR VE EVLER ZARAR GÖRDÜ

Yaşanan ani sağanak yağış ile birlikte İçmeler Mahallesi'nde; İstiklal Caddesi üzerindeki bir otelin patlayan camı bir kişiyi yaralarken, araçların devrilmesi sonucu bazı araçlar ve evler zarar gördü. Yaşanan ani sağanak yağış ile birlikte belediye ekipleri de yaşanan olumsuzlukları gidermek için çalışma başlattı.

Marmaris'i fırtına ve sağanak vurdu! Otelin camı patladı, devrilen ağaçlar arabalara zarar verdi

VATANDAŞLARA UYARI GELDİ

Yetkililer vatandaşları; ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Marmaris'i fırtına ve sağanak vurdu! Otelin camı patladı, devrilen ağaçlar arabalara zarar verdi
Kaynak: İHA
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Marmaris, Fırtına, Muğla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fırtınanın vurduğu Marmaris'ten korkutan kareler! Yerinden sökülen ağaç lüks aracı kağıt gibi ezdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fırtınanın vurduğu Marmaris'ten korkutan kareler! Yerinden sökülen ağaç lüks aracı kağıt gibi ezdi - Son Dakika
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