Aydın'da Sağlıklı Yaşam İçin Yeni Hizmet: Diyet Birimi - Son Dakika
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Aydın'da Sağlıklı Yaşam İçin Yeni Hizmet: Diyet Birimi

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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, vatandaşlara ücretsiz sağlıklı yaşam hizmeti sunan Sağlıklı Beslenme ve Diyet Birimi'ni tanıttı. Vücut analizi ve beslenme programları ile desteklenen bu hizmete Aydınlılar yoğun ilgi gösteriyor.

07.02.2025 11:55  Güncelleme: 12:04
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- Çerçioğlu'ndan vatandaşlara sağlıklı yaşam hizmeti

AYDIN - Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun öncülüğünde Aydın'a kazandırılan yatırım, çalışma ve hizmetler vatandaşlar tarafından takdirle karşılanmaya devam ediyor.

2025 yılı ile birlikte Aydınlılara hizmet vermeye başlayan Büyükşehir Belediyesi Sağlıklı Beslenme ve Diyet Birimi, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Danışanların detaylı vücut analizi yapılarak en uygun beslenme programlarının hazırlandığı, düzenli kontrol seansları ile sağlıklı hayata atılan adımların takibinin yapıldığı birimde tüm hizmetler ücretsiz olarak vatandaşlara sunuluyor. Vatandaşların hastalıklarına uygun beslenme programların yanı sıra anne ve çocuklara yönelik programlar ile sporculara yönelik özel programlar da Büyükşehir Belediyesi'nin alanında uzman personelleri tarafından oluşturulabiliyor.

"Özlem Başkanımıza çok teşekkür ederiz"

Diyetisyenlik hizmetinden memnun kaldığını belirten Şennur Özden, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Özden, "Ben kendim evde diyet yapıyordum, belediyemizin böyle bir hizmeti olduğunu duydum dün ve hemen geldim. Buraya geldiğimde kilomu ölçtü diyetisyenimiz ve ne yiyip içeceğimizi anlattı. Ben evde kendi kendime yapmaktansa buraya gelmeyi tercih ederim çünkü biz emekli insanlarız, emeklilerin dışarıda diyetisyene bu kadar para ödemesi mümkün değil. Özlem Başkanımız tekrar emekliye dokunmuş oldu, çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Tüm vatandaşları Sağlıklı Beslenme ve Diyet Birimi'ne gelerek sağlıklı bir hayata adım atmaya davet eden Hüsna Bora ise "İlk defa dün haberim oldu, hemen gelmek istedim. Çok hoşuma gitti, böyle bir hizmet olduğu için de çok memnun oldum. Böyle bir imkan sağladığı için Özlem Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Herkese tavsiye ederim" dedi.

Aydınlılar Büyükşehir Belediyesi ile sağlıklı hayata adım atıyor

Sağlıklı Beslenme ve Diyet Birimi'nin vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğünü belirten Diyetisyen İlayda Kurt, "Tamamen ücretsiz olan bu hizmetimiz yeni açıldı. Gelmeden önce randevularını oluşturuyor vatandaşlarımız, geldiklerinde de ilk olarak ölçümlerini yapıyor ve beslenme tarzları ile diyet geçmişleri hakkında bilgi alıyoruz. Bütün bu bilgiler doğrultusunda da vatandaşlarımıza en uygun beslenme programını oluşturuyoruz. Böyle bir hizmetin ulaşılabilir bir şekilde olması vatandaşlarımızdan da güzel geri dönüşler almamıza neden oluyor, gelen vatandaşlarımız Özlem Başkanımıza teşekkür ederek buradan ayrılıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'da Sağlıklı Yaşam İçin Yeni Hizmet: Diyet Birimi - Son Dakika

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