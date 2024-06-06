Aydın'da saman yangınlarına karşı çiftlik sahipleri uyarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Aydın'da saman yangınlarına karşı çiftlik sahipleri uyarıldı

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde jandarma ekipleri, saman yangınlarına karşı çiftlik sahiplerini uyardı. Karpuzlu İlçe Jandarma Komutanlığı ve Karpuzlu İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, Gölcük ve Ulukonak Mahallesinde bulunan 4 hayvan çiftliğinin saman depolarını kontrol etti ve çiftlik sahiplerine yangına karşı alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendirme yaptı. Bu bilgilendirme çalışmalarının diğer ilçelerde de devam edeceği belirtildi.

06.06.2024 10:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından çiftlik sahipleri saman yangınlarına karşı uyarıldı.

Karpuzlu İlçe Jandarma Komutanlığı ile Karpuzlu İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince son dönemlerde meydana gelen saman depoları yangınlarına karşı alınması gereken tedbirler ile alakalı olarak Karpuzlu ilçesi Gölcük ve Ulukonak Mahallesinde (4) hayvan çiftliğinin saman depoları kontrol edildi. Çiftlik sahiplerine yangına karşı istifleme yöntemleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirme çalışmalarının diğer ilçelerde de süreceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

İlçe Tarım Müdürlüğü, Jandarma, Karpuzlu, Çiftlik, Gölcük, Aydın, Tarım, Güvenlik, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın'da saman yangınlarına karşı çiftlik sahipleri uyarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:21 Terör örgütü PKKPYD’nin Suriye’nin kuzeyinde yapmayı planladığı sözde seçimler ertelendi Terör örgütü PKK/PYD'nin Suriye'nin kuzeyinde yapmayı planladığı sözde seçimler ertelendi
10:34 Valilik, Irak uyruklu vatandaşa ruhsat vermeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal’ı ifadeye çağırdı Valilik, Irak uyruklu vatandaşa ruhsat vermeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal'ı ifadeye çağırdı
10:30 Bomba iddia Akşener, Erdoğan’dan oğlu Fatih’in Paris Büyükelçiliği’ne atanmasını istemiş Bomba iddia! Akşener, Erdoğan'dan oğlu Fatih'in Paris Büyükelçiliği'ne atanmasını istemiş
09:37 Benzine ve motorine indirim geliyor Benzine ve motorine indirim geliyor
09:00 İsrail, Gazze’de Nuseyrat Mülteci Kampı’ndaki okulu vurdu En az 39 kişi hayatını kaybetti İsrail, Gazze'de Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki okulu vurdu! En az 39 kişi hayatını kaybetti
11:31 Putin, ’’Türk ekonomisinin kaybı olur’’ diyerek uyardı: Dostum Erdoğan’a bilgi verin Putin, ''Türk ekonomisinin kaybı olur'' diyerek uyardı: Dostum Erdoğan'a bilgi verin
11:03 Bakanı Uraloğlu açıkladı: Uçak bileti tavan fiyatları belirlendi Bakanı Uraloğlu açıkladı: Uçak bileti tavan fiyatları belirlendi
11:01 Doğu Türkistan’ı ziyaret eden Bakan Fidan, hem mesajları hem de taktığı kravatla ezber bozdu Doğu Türkistan'ı ziyaret eden Bakan Fidan, hem mesajları hem de taktığı kravatla ezber bozdu
10:59 Eşinin yaptıklarına dayanamayıp mahalle gençlerinden yardım istedi Kaburgalarına kadar kırdılar Eşinin yaptıklarına dayanamayıp mahalle gençlerinden yardım istedi! Kaburgalarına kadar kırdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 11:49:05. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın'da saman yangınlarına karşı çiftlik sahipleri uyarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement