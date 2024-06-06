Aydın'da saman yangınlarına karşı çiftlik sahipleri uyarıldı

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Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından çiftlik sahipleri saman yangınlarına karşı uyarıldı.

Karpuzlu İlçe Jandarma Komutanlığı ile Karpuzlu İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince son dönemlerde meydana gelen saman depoları yangınlarına karşı alınması gereken tedbirler ile alakalı olarak Karpuzlu ilçesi Gölcük ve Ulukonak Mahallesinde (4) hayvan çiftliğinin saman depoları kontrol edildi. Çiftlik sahiplerine yangına karşı istifleme yöntemleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirme çalışmalarının diğer ilçelerde de süreceği öğrenildi. - AYDIN