 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Aydın'da seçmen listeleri 4 Ocak'ta askıya çıkacak - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'da seçmen listeleri 4 Ocak'ta askıya çıkacak

Aydın İl Seçim Kurulu, seçmen listelerinin 4 Ocak'ta askıya çıkarılacağını duyurdu. 1 Ekim'den sonra ikamet değişikliği yapan vatandaşların isimleri ise hakim kararının ardından listeye geçecek.

Aydın\'da seçmen listeleri 4 Ocak\'ta askıya çıkacak
28.12.2023 - 10:08,  Güncelleme: 10:18
Abone Ol

Aydın İl Seçim Kurulu, seçmen listelerinin 4 Ocak'ta askıya çıkarılacağını duyururken, 1 Ekim'den sonra ikamet değişikliği yapan vatandaşların isimleri ise hakim kararının ardından listeye geçecek.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da seçim hareketliliği devam ederken seçmenlerin merakla beklediği 'Seçmen Listesi'ne ilişkin askıya çıkma tarihi belli oldu. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Yurt İçi Seçmen Kütüğü'nün güncelleştirilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen genelge Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan genelgeye göre, Yurt İçi Seçmen Kütüğü askı listeleri 4 Ocak Çarşamba saat 17.00'da askıya çıkacak, 17 Ocak Çarşamba günü saat 17.00'da ise askıdan indirilecek. Seçmen listelerini kontrol etmek isteyen vatandaşlar da ilgili muhtarlıklara giderek isimlerini kontrol edebilecekler. YSK'nın 21 Aralık 2023 tarih ve 1575 sayılı kararı gereğince muvafakatlı adres beyanlarında ise sadece eşlerin talebi kabul edilecek.

"Kurul'dan 1 Ekim uyarısı"

İlgili muhtarlıklarda askıya çıkarılan listede isimlerini bulamayan vatandaşlar ile ilgili de uyarı yapılırken, 1 Ekim'den sonra ikamet değişikliği yapan vatandaşların isimleri listede yer almayacak. Konu ile ilgili hakim kararının ardından kabul edilen kişilerin isimleri listeye eklenecek. 1 Ekim sonrası yapılan ikamet değişikliklerin değerlendirilmesi ise 4-17 Ocak tarihleri arasında yapılacak. 1 Ekim sonrasında ikamet değişikliği yapan ve askıda isminin bulamayan kişiler, il ve ilçe seçim kurullarına gitmeyecek ve çıkacak hakim kararının ardından isimlerini 6 Şubat itibariyle e-devlet üzerinde görebilecekler. - AYDIN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Yüksek Seçim Kurulu, Aydın, Hukuk, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın'da seçmen listeleri 4 Ocak'ta askıya çıkacak - Son Dakika


11:08
Kızıl Goncalar Dizisine RTÜK'ten Para ve Yayın Durdurma Cezası Kızıl Goncalar Dizisine RTÜK'ten Para ve Yayın Durdurma Cezası
11:02
Fatih Terim, Yunanistan'da ilk antrenmanına çıktı Fatih Terim, Yunanistan'da ilk antrenmanına çıktı
10:50
Dolar 29,44 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde Dolar 29,44 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde
10:50
Köylüler, çobana cinsel saldırıda bulunup dövdüler Köylüler, çobana cinsel saldırıda bulunup dövdüler
10:46
İşte Batı'nın iki yüzlülüğü! ''İsrail soykırım yapıyor'' deyince apar topar yayından aldılar İşte Batı'nın iki yüzlülüğü! ''İsrail soykırım yapıyor'' deyince apar topar yayından aldılar
10:45
Altının gramı 1974 lira seviyesinde işlem görüyor Altının gramı 1974 lira seviyesinde işlem görüyor
10:39
Kuzey Marmara Otoyolu'nda gerçekleşen kaza, drone kamera ile görüntülendi Kuzey Marmara Otoyolu'nda gerçekleşen kaza, drone kamera ile görüntülendi
10:36
2024'ten itibaren şans oyunları vergi oranları yarı yarıya düşecek 2024'ten itibaren şans oyunları vergi oranları yarı yarıya düşecek

Son Dakika
11:08 Kızıl Goncalar Dizisine RTÜK'ten Para ve Yayın Durdurma Cezası
11:02 Fatih Terim, Yunanistan'da ilk antrenmanına çıktı
10:50 Dolar 29,44 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde
10:50 Köylüler, çobana cinsel saldırıda bulunup dövdüler
10:46 İşte Batı'nın iki yüzlülüğü! ''İsrail soykırım yapıyor'' deyince apar topar yayından aldılar
10:45 Altının gramı 1974 lira seviyesinde işlem görüyor
10:39 Kuzey Marmara Otoyolu'nda gerçekleşen kaza, drone kamera ile görüntülendi
10:36 2024'ten itibaren şans oyunları vergi oranları yarı yarıya düşecek
10:32 Süper Kupa için Suudi Arabistan'da mücadele edecek Fenerbahçe ve Galatasaray maçının yayınlanacağı kanal belli oldu
10:25 Sigarada vergi oranları değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 11:20:29. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın'da seçmen listeleri 4 Ocak'ta askıya çıkacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement