Aydın\'da seçmen listeleri 4 Ocak\'ta askıya çıkacak

Aydın İl Seçim Kurulu, seçmen listelerinin 4 Ocak'ta askıya çıkarılacağını duyururken, 1 Ekim'den sonra ikamet değişikliği yapan vatandaşların isimleri ise hakim kararının ardından listeye geçecek.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da seçim hareketliliği devam ederken seçmenlerin merakla beklediği 'Seçmen Listesi'ne ilişkin askıya çıkma tarihi belli oldu. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Yurt İçi Seçmen Kütüğü'nün güncelleştirilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen genelge Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan genelgeye göre, Yurt İçi Seçmen Kütüğü askı listeleri 4 Ocak Çarşamba saat 17.00'da askıya çıkacak, 17 Ocak Çarşamba günü saat 17.00'da ise askıdan indirilecek. Seçmen listelerini kontrol etmek isteyen vatandaşlar da ilgili muhtarlıklara giderek isimlerini kontrol edebilecekler. YSK'nın 21 Aralık 2023 tarih ve 1575 sayılı kararı gereğince muvafakatlı adres beyanlarında ise sadece eşlerin talebi kabul edilecek.

"Kurul'dan 1 Ekim uyarısı"

İlgili muhtarlıklarda askıya çıkarılan listede isimlerini bulamayan vatandaşlar ile ilgili de uyarı yapılırken, 1 Ekim'den sonra ikamet değişikliği yapan vatandaşların isimleri listede yer almayacak. Konu ile ilgili hakim kararının ardından kabul edilen kişilerin isimleri listeye eklenecek. 1 Ekim sonrası yapılan ikamet değişikliklerin değerlendirilmesi ise 4-17 Ocak tarihleri arasında yapılacak. 1 Ekim sonrasında ikamet değişikliği yapan ve askıda isminin bulamayan kişiler, il ve ilçe seçim kurullarına gitmeyecek ve çıkacak hakim kararının ardından isimlerini 6 Şubat itibariyle e-devlet üzerinde görebilecekler. - AYDIN