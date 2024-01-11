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Aydın'da Silahlı Saldırı Sonucu Öldürülen Şule Tokel Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Aydın'da Silahlı Saldırı Sonucu Öldürülen Şule Tokel Son Yolculuğuna Uğurlandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde birlikte yaşadığı adam tarafından silahla vurularak öldürülen Şule Tokel (56), Nazilli Koca Camii'de kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Tokel'in cenazesi, duygusal anların yaşandığı bir törenle Eğriboyun Mezarlığı'na defnedildi.

Aydın\'da Silahlı Saldırı Sonucu Öldürülen Şule Tokel Son Yolculuğuna Uğurlandı
11.01.2024 - 16:18,  Güncelleme: 16:20
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Aydın'ın Efeler ilçesinde birlikte yaşadığı adam tarafından silahla vurularak öldürülen Şule Tokel (56), Nazilli Koca Camii'de kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde lüks bir rezidansın otoparkında birlikte yaşadığı kadını tabanca ile öldürüp, bir kişiyi de yaralayan şahıs aynı silahla intihar ederken, olayda hayatını kaybeden eczacı Şule Tokel (56) son yolculuğuna uğurlandı. Nazilli ilçesinde gerçekleştirilen cenaze törenine, Tokel'in ailesi ve sevenlerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Duygu dolu anların yaşandığı törende Tokel'in cenazesi Nazilli Koca Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Eğriboyun Mezarlığı'na defnedildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Aydın'da Silahlı Saldırı Sonucu Öldürülen Şule Tokel Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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