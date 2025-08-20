Aydın'da Sosyal Konut Projeleri Toplantısı - Son Dakika
Aydın'da Sosyal Konut Projeleri Toplantısı

Aydın\'da Sosyal Konut Projeleri Toplantısı
20.08.2025 09:31
Vali Canbolat başkanlığında dar gelirli için TOKİ ile sosyal konut projeleri ele alındı.

Aydın Valisi Yakup Canbolat başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, dar gelirli vatandaşlar için TOKİ öncülüğünde yapılacak sosyal konut projeleri ele alındı.

Aydın Valisi Yakup Canbolat başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, il genelinde yapılacak sosyal konut projeleri ele alındı. Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya ilçe kaymakamları da katılırken, dar gelirli vatandaşlara yönelik konut projelerinin detayları masaya yatırıldı. TOKİ öncülüğünde hayata geçirilecek sosyal konut uygulamalarıyla, vatandaşların güvenli ve modern yuvalara kavuşmasının hedeflendiği belirtildi. Toplantıda ayrıca, güçlü Türkiye vizyonuna katkı sunacak bu projelerin, hem vatandaşların yaşam standartlarını yükselteceği hem de şehirleşme noktasında önemli kazanımlar sağlayacağı vurgulandı.

Konu ile ilgili Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada "İlimiz Genelinde Gerçekleştirilecek Sosyal Konut Uygulamaları kapsamında,

Valimiz Yakup Canbolat başkanlığında, İlçe Kaymakamlarımızın katılımıyla kapsamlı bir toplantı gerçekleştirildi. TOKİ öncülüğünde dar gelirli vatandaşlarımız için inşa edilecek sosyal konut projeleri masaya yatırıldı. Güçlü Türkiye vizyonuna katkı sunacak konut projeleriyle vatandaşlarımız güvenli yuvalara kavuşacak" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yakup Canbolat, Sosyal Konut, Ekonomi, Emlak, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın'da Sosyal Konut Projeleri Toplantısı - Son Dakika

