Aydın\'da Sosyal Konut Projeleri Toplantısı

Aydın Valisi Yakup Canbolat başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, il genelinde yapılacak sosyal konut projeleri ele alındı. Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya ilçe kaymakamları da katılırken, dar gelirli vatandaşlara yönelik konut projelerinin detayları masaya yatırıldı. TOKİ öncülüğünde hayata geçirilecek sosyal konut uygulamalarıyla, vatandaşların güvenli ve modern yuvalara kavuşmasının hedeflendiği belirtildi. Toplantıda ayrıca, güçlü Türkiye vizyonuna katkı sunacak bu projelerin, hem vatandaşların yaşam standartlarını yükselteceği hem de şehirleşme noktasında önemli kazanımlar sağlayacağı vurgulandı.

Valimiz Yakup Canbolat başkanlığında, İlçe Kaymakamlarımızın katılımıyla kapsamlı bir toplantı gerçekleştirildi. TOKİ öncülüğünde dar gelirli vatandaşlarımız için inşa edilecek sosyal konut projeleri masaya yatırıldı. Güçlü Türkiye vizyonuna katkı sunacak konut projeleriyle vatandaşlarımız güvenli yuvalara kavuşacak" ifadeleri yer aldı. - AYDIN