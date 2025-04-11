Aydın'da Süt Üreticileri Zor Günler Geçiriyor

Haber: Osman BEKAR

(AYDIN) - Aydın'ın Bozdoğan ilçesine bağlı Alamut bölgesinde uzun yıllardır süt üreticiliği yapan vatandaşlar artan maliyetler, düşen alım fiyatları ve kuraklık tehlikesi nedeniyle zor günler geçiriyor. Üretici Yücel Kahyaoğulları, "Dayanamadığımız yerde hayvanları tek tek satacağız. Bundan bir iki yıl sonra vatandaşlar sütü 20, 30, 40, belki 50 liraya pahalıya alacaklar. Durum onu gösteriyor. Bu hayvancılığı yeni neslin yapacağını sanmıyorum, zaten yapacak nesil de kalmadı. Durum içler acısı" dedi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesine bağlı Alamut bölgesinde uzun yıllardır süt üreten Yücel Kahyaoğulları, artan maliyetler, düşen alım fiyatları ve kuraklık tehlikesi nedeniyle süt üreticilerinin içinde bulunduğu zor durumu anlattı. Daha önce günde 3 tona yakın süt satarken üretimini yarı yarıya düşürmek zorunda kalan Kahyaoğulları, şunları söyledi:

"Şu anda işin içinden çıkamıyoruz. Girdiler çok yüksek, eleman sıkıntısı var. Hayvan bakımı gün geçtikçe zorlaşıyor, süt para etmiyor. Süt yeminin çuvalına bir ayda 150 lira zam geldi. Süte 17 lira dediler ama şu anda piyasada 14 liradan süt alınıyor. Ödemeler 90 günde bir yapılmaya başlandı, üretici cebinden ödüyor. Şu anda ben soğuk sütü AB normlarında veriyorum. Aylık 4 bin lira elektrik faturası geliyordu, elektrik zamlarıyla beraber 12- 13 bin liraya fırladı. Yeni zamla muhtemelen 17- 18 bin lirayı bulacak. Maliyetler arttığı için sıkıntıya ve dara düşmekteyiz. İşçilik maliyeti arttı. Eskiden işçiler sabah 8 akşam 5 arasında çalışırdı. Şimdi çalışacak insan da bulamıyoruz. 5- 6 liralık yonca şu an 12 lira oldu. Silajın fiyatı 2 liradan 3 liraya çıktı, kuraklıkla 4-5 lira olabilir. Susuzluk nedeniyle ekim alanları azalacak, bu da hayvanlarımızı beslediğimiz kaba yemde büyük sıkıntı demek. Bu yüzden hayvanlarımızı yüzed 50 azaltmayı planlıyoruz. Seneye de her şey pahalılaşacak."

"Hayvanlarımızı satıp bırakacağız"

Birçok üreticinin hayvancılığı bırakma noktasına geldiğini belirten Kahyaoğulları, "Dün hayvancılıktan bıkan bir arkadaşımın 10 hayvanını ele gitmesin diye ben aldım ama bizim de ne olacağımız belli değil. Böyle giderse bizler de bırakabiliriz. Sabahın beşinde kalkıp zor bela bu işi yapıyoruz. Artık kendi bütçemizden yiyoruz. Dayanabildiğimiz kadar dayanacağız" diye konuştu.

Üreticilerin sektörden çekilmesinin kaçınılmaz sonucu olarak süt üretiminin azalacağını ve bunun fiyatlara yansıyacağını öngören Yücel Kahyaoğulları, "Dayanamadığımız yerde hayvanları tek tek satacağız. Bundan bir iki yıl sonra vatandaşlar sütü 20, 30, 40, belki 50 liraya pahalıya alacaklar. Durum onu gösteriyor. Bu hayvancılığı yeni neslin yapacağını sanmıyorum, zaten yapacak nesil de kalmadı. Durum içler acısı" dedi.