Aydın'da Tarım İşçisi Sultan'ın Kedisiyle Bağı Şaşırtıyor - Son Dakika
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Aydın'da Tarım İşçisi Sultan'ın Kedisiyle Bağı Şaşırtıyor

Aydın\'da Tarım İşçisi Sultan\'ın Kedisiyle Bağı Şaşırtıyor

Aydın'da tarım işlerinde çalışan Sultan Deniz'in kedisi ile olan bağı görenleri şaşırtıyor. Günün nerdeyse 24 saatini kedisi ile geçiren Sultan Hanım, tarlaya çalışmaya bile kedisi ile geliyor. İşe giderken yanında getirmediğinde kedisinin kendisine günlerce küstüğünü belirten Deniz, 'Birbirimizden hiç ayrılmıyoruz' dedi.

07.08.2024 09:58
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Aydın'da tarım işlerinde çalışan 32 yaşındaki Sultan Deniz'in kedisi ile olan bağı görenleri şaşırtıyor. Günün nerdeyse 24 saatini kedisi ile geçiren Sultan Hanım, tarlaya çalışmaya bile kedisi ile geliyor. İşe giderken yanında getirmediğinde kedisinin kendisine günlerce küstüğünü belirten Deniz, "Birbirimizden hiç ayrılmıyoruz" dedi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan ve Aydın'da tarım işlerinde çalışan Sultan Deniz, her gün yaklaşık 95 kilometre yol gelip Aydın'ın Köşk ilçesinde tarla ve bahçe işi yaparak ekmeğini kazanıyor. Yaklaşık 50 kişilik ekip arkadaşları ile her gün işe gelen Sultan Deniz'in özelliği ise, onu çalıştırmak isteyenlerin kedisini de kabul etmesi gerekiyor. Sultan'ın kedisine kedisi Tekir'in ise Sultan'a olan düşkünlüğünü herkes kabul ediyor.

Kedisinin kendisinden hiç ayrılmadığını birkaç saat bile ayrı kaldığında bile trip attığını belirten Sultan Deniz, "Kediler çok uyuması ve nankörlüğü ile bilinir. Benim kedim nankör ama çok uyuma özelliği yok. Nereye gitsem peşimi bırakmıyor. İşe giderken bile evde bıraktığımda bir çocuk gibi ağlıyor. Hal böyle olunca, tarlaya bahçeye, misafir gezmesine hatta alışverişe bile kedimle gitmek zorunda kalıyorum. Beni tanıyan herkes beni kedimle kabul etmek zorunda kalıyor. Kedimi kabul etmeyenle diyaloğum da eksik kalıyor. Ekip arkadaşlarım da alıştı. Birbirimizden hiç ayrılmıyoruz" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'da Tarım İşçisi Sultan'ın Kedisiyle Bağı Şaşırtıyor - Son Dakika

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