Trump ile Musk arasındaki gerilim Tesla hisselerini yüzde 10'un üzerinde düşürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Trump ile Musk arasındaki gerilim Tesla hisselerini yüzde 10'un üzerinde düşürdü

Trump ile Musk arasındaki gerilim Tesla hisselerini yüzde 10\'un üzerinde düşürdü
05.06.2025 21:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'daki görevinden kısa süre önce ayrılan Elon Musk arasında vergi indirimi tasarısı nedeniyle yaşanan gerilim Tesla'yı da vurdu. Musk'ın CEO'su olduğu Tesla'nın hisseleri yüzde 10'un üzerinde değer kaybetti.

ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'daki görevinden kısa süre önce ayrılan Elon Musk arasında Kongrenin gündemindeki vergi kesintisi tasarısı konusunda yaşanan tartışma büyüyor.

TESLA'NIN HİSSELERİ YÜZDE 10'UN ÜZERİNDE DEĞER KAYBETTİ

İkili arasında yaşanan tartışama Musk'ın Üst Yöneticisi (CEO) olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisselerini de olumsuz etkiledi. Şirketin hisseleri yüzde 10'un üzerinde değer kaybetti. Tesla'nın hisse fiyatı, Türkiye saatiyle 21.25 itibarıyla 298,38 dolara geriledi.

Trump ile Musk arasındaki gerilim Tesla hisselerini yüzde 10'un üzerinde düşürdü

MUSK, TRUMP'IN VERGİ İNDİRİMİ TASARISINI "İĞRENÇ BİR REZALET" OLARAK NİTELENDİRMİŞTİ

Elon Musk, sosyal medya hesabından önceki gün yaptığı paylaşımda, Trump'ın "Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı" olarak adlandırdığı vergi indirimi tasarısına sert eleştiriler yöneltmişti. "Üzgünüm ama buna daha fazla dayanamayacağım." ifadesini kullanan Musk, Trump'ın vergi indirimi tasarısını "iğrenç bir rezalet" olarak nitelendirmişti.

TRUMP "ELON'DAN DOLAYI BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Trump ise Almanya Başbakanı Friedrich Merz'i Beyaz Saray'da ağırlarken Amerikan kamuoyunun gündemini domine eden Musk'ın eleştirilerine ilk kez yanıt vermişti. Musk'ın söz konusu vergi tasarısına yönelik tepkisinden hoşlanmadığını dile getiren Trump, "Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı ancak artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum. Elon'dan dolayı büyük hayal kırıklığına uğradım, halbuki ona çok yardım ettim. Kendisi benim hakkımda henüz kötü şeyler söylemedi ama eminim ki yakında bu da olacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Trump ile Musk arasındaki gerilim Tesla hisselerini yüzde 10'un üzerinde düşürdü

MUSK'TAN "BEN OLMASAYDIM SEÇİMİ KAYBEDERDİ" KARŞILIĞI

Trump'ın Beyaz Saray'daki açıklamalarına anında yanıt veren Musk, "Söz konusu tasarı bana bir kez bile gösterilmedi ve gece yarısı o kadar hızlı bir şekilde kabul edildi ki, Kongredeki neredeyse hiç kimse onu okuyamadı bile." ifadelerini kullanmıştı. Trump'ın, Musk'ın desteği olmadan da başkanlık seçimlerini kazanabileceği yönündeki açıklamasına da tepki gösteren Musk, bu konuda ise "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar, Temsilciler Meclisini kontrol ederdi ve Cumhuriyetçiler Senatoda 51-49 çoğunluğa sahip olurdu." değerlendirmesinde bulunmuştu.

TRUMP HÜKÜMET SÖZLEŞMELERİNİ SONLANDIRMAKLA TEHDİT ETTİ

Trump'tan da Musk'ın açıklamalarına yanıt gecikmemiş ve "Bütçemizde milyarlarca dolarlık tasarruf yapmanın en kolay yolu, Elon'un devlet sübvansiyonlarını ve sözleşmelerini feshetmektir" ifadelerini kullanmıştı.

MUSK: EPSTEİN DOSYALARINDA TRUMP'IN ADI VAR

Trump'ın söz konusu tehdidinin ardından ikili arasında başlayan kriz boyut atlamış ve "büyük bombayı" patlatma zamanının geldiğini belirten Musk, "Trump, Epstein dosyalarında. Kamuoyuna açıklamamalarının gerçek nedeni bu." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Donald Trump, Donald Trump, Beyaz Saray, Teknoloji, Elon Musk, Politika, Ekonomi, Finans, CEO, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trump ile Musk arasındaki gerilim Tesla hisselerini yüzde 10'un üzerinde düşürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Omer Kendi:
    demekki cikar ortakligiymis , cikar bitince ortaklikta bitti 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilecik Valisi Şefik Aygöl ağladı, ağlattı Bilecik Valisi Şefik Aygöl ağladı, ağlattı
Hercai’nin Keriman’ı Eylem Tanrıver, estetik operasyon sonrası felç kaldı Hercai'nin Keriman'ı Eylem Tanrıver, estetik operasyon sonrası felç kaldı
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı
Fas’ta kurban pazarları kapatıldı Sadece Kral sembolik kesim yapacak Fas'ta kurban pazarları kapatıldı! Sadece Kral sembolik kesim yapacak
Antalya’da 4 büyüklüğünde deprem Antalya'da 4 büyüklüğünde deprem
Otoyol geçiş ücretleri her yıl otomatik zamlanacak Otoyol geçiş ücretleri her yıl otomatik zamlanacak
Ege Denizi’nde 4.6 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem
Galatasaray’ın Osimhen’e teklif ettiği tarihi maaş ortaya çıktı Galatasaray'ın Osimhen'e teklif ettiği tarihi maaş ortaya çıktı
Burak Özçivit’ten eşi Fahriye Evcen’e aşk dolu kutlama Burak Özçivit'ten eşi Fahriye Evcen'e aşk dolu kutlama
Bakan Yerlikaya: Artık önüne gelen motokurye olamayacak, lisansını alacak Bakan Yerlikaya: Artık önüne gelen motokurye olamayacak, lisansını alacak
Bayram tatili kazayla başladı, 2 kişi hayatını kaybetti Bayram tatili kazayla başladı, 2 kişi hayatını kaybetti

23:41
Anoreksiya teşhisi konulan Nihal Candan hastaneye kaldırıldı: Ablam ölüyor, bir şeyler yapın
Anoreksiya teşhisi konulan Nihal Candan hastaneye kaldırıldı: Ablam ölüyor, bir şeyler yapın
21:43
Dostlar düşmana dönüştü Musk ’büyük bombayı’ bıraktı: Epstein dosyalarında Trump’ın adı var
Dostlar düşmana dönüştü! Musk 'büyük bombayı' bıraktı: Epstein dosyalarında Trump'ın adı var
20:21
Pelin Akil, kolunu ısıran keneyi kendisi çıkardı Hastanelik oldu
Pelin Akil, kolunu ısıran keneyi kendisi çıkardı! Hastanelik oldu
20:06
Diyarbakır’da 13 katlı apartmanda yangın: Mahsur kalanlar var
Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda yangın: Mahsur kalanlar var
19:42
ABD Başkanı Donald Trump: Putin hoş olmayan bir saldırı yapacak
ABD Başkanı Donald Trump: Putin hoş olmayan bir saldırı yapacak
10:48
Galatasaray, yeni Mertens’ini buldu
Galatasaray, yeni Mertens'ini buldu
10:19
Makyaj ürünleri yiyen fenomen hayatını kaybetti
Makyaj ürünleri yiyen fenomen hayatını kaybetti
10:14
Bakan Işıkhan: 600 bin kamu işçisi için ilk teklifimizi bayramdan sonra vereceğiz
Bakan Işıkhan: 600 bin kamu işçisi için ilk teklifimizi bayramdan sonra vereceğiz
09:50
TFF, kırmızı kart cezasında değişikliğe gitti
TFF, kırmızı kart cezasında değişikliğe gitti
09:46
Otomobil devi Suzuki, Türkiye’de en çok satan modelin üretimini durdurdu
Otomobil devi Suzuki, Türkiye'de en çok satan modelin üretimini durdurdu
09:43
Sivas Kangal kuzuları hem renkleri hem de lezzetleriyle dikkat çekiyor
Sivas Kangal kuzuları hem renkleri hem de lezzetleriyle dikkat çekiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2025 00:20:18. #7.13#
SON DAKİKA: Trump ile Musk arasındaki gerilim Tesla hisselerini yüzde 10'un üzerinde düşürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.