Trump ile Musk arasındaki gerilim Tesla hisselerini yüzde 10\'un üzerinde düşürdü

ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'daki görevinden kısa süre önce ayrılan Elon Musk arasında Kongrenin gündemindeki vergi kesintisi tasarısı konusunda yaşanan tartışma büyüyor.

TESLA'NIN HİSSELERİ YÜZDE 10'UN ÜZERİNDE DEĞER KAYBETTİ

İkili arasında yaşanan tartışama Musk'ın Üst Yöneticisi (CEO) olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisselerini de olumsuz etkiledi. Şirketin hisseleri yüzde 10'un üzerinde değer kaybetti. Tesla'nın hisse fiyatı, Türkiye saatiyle 21.25 itibarıyla 298,38 dolara geriledi.

MUSK, TRUMP'IN VERGİ İNDİRİMİ TASARISINI "İĞRENÇ BİR REZALET" OLARAK NİTELENDİRMİŞTİ

Elon Musk, sosyal medya hesabından önceki gün yaptığı paylaşımda, Trump'ın "Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı" olarak adlandırdığı vergi indirimi tasarısına sert eleştiriler yöneltmişti. "Üzgünüm ama buna daha fazla dayanamayacağım." ifadesini kullanan Musk, Trump'ın vergi indirimi tasarısını "iğrenç bir rezalet" olarak nitelendirmişti.

TRUMP "ELON'DAN DOLAYI BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Trump ise Almanya Başbakanı Friedrich Merz'i Beyaz Saray'da ağırlarken Amerikan kamuoyunun gündemini domine eden Musk'ın eleştirilerine ilk kez yanıt vermişti. Musk'ın söz konusu vergi tasarısına yönelik tepkisinden hoşlanmadığını dile getiren Trump, "Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı ancak artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum. Elon'dan dolayı büyük hayal kırıklığına uğradım, halbuki ona çok yardım ettim. Kendisi benim hakkımda henüz kötü şeyler söylemedi ama eminim ki yakında bu da olacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

MUSK'TAN "BEN OLMASAYDIM SEÇİMİ KAYBEDERDİ" KARŞILIĞI

Trump'ın Beyaz Saray'daki açıklamalarına anında yanıt veren Musk, "Söz konusu tasarı bana bir kez bile gösterilmedi ve gece yarısı o kadar hızlı bir şekilde kabul edildi ki, Kongredeki neredeyse hiç kimse onu okuyamadı bile." ifadelerini kullanmıştı. Trump'ın, Musk'ın desteği olmadan da başkanlık seçimlerini kazanabileceği yönündeki açıklamasına da tepki gösteren Musk, bu konuda ise "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar, Temsilciler Meclisini kontrol ederdi ve Cumhuriyetçiler Senatoda 51-49 çoğunluğa sahip olurdu." değerlendirmesinde bulunmuştu.

TRUMP HÜKÜMET SÖZLEŞMELERİNİ SONLANDIRMAKLA TEHDİT ETTİ

Trump'tan da Musk'ın açıklamalarına yanıt gecikmemiş ve "Bütçemizde milyarlarca dolarlık tasarruf yapmanın en kolay yolu, Elon'un devlet sübvansiyonlarını ve sözleşmelerini feshetmektir" ifadelerini kullanmıştı.

MUSK: EPSTEİN DOSYALARINDA TRUMP'IN ADI VAR

Trump'ın söz konusu tehdidinin ardından ikili arasında başlayan kriz boyut atlamış ve "büyük bombayı" patlatma zamanının geldiğini belirten Musk, "Trump, Epstein dosyalarında. Kamuoyuna açıklamamalarının gerçek nedeni bu." ifadelerini kullanmıştı.