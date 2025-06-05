Dostlar düşmana dönüştü! Musk \'büyük bombayı\' bıraktı: Epstein dosyalarında Trump\'ın adı var

ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'daki görevinden kısa süre önce ayrılan Elon Musk arasında Kongrenin gündemindeki vergi kesintisi tasarısı konusunda yaşanan gerilim karşılıklı açıklamalar ve suçlamalarla büyüyor.

"BEYAZ SARAY'DAN AYRILDIKTAN SONRA BİRDEN DEĞİŞTİ"

Trump, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'i Beyaz Saray'da ağırladığı sırada Musk'ın eleştirilerine ilk kez yanıt verdi. Musk'ın, vergi kesintisi tasarısıyla ilgili daha önce olumlu sözler sarf ettiğini ve kendisinin yaptığı birçok şeyden övgüyle bahsettiğini kaydeden Trump, Musk'ın Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra birden değiştiğini savundu.

"ELON'DAN DOLAYI BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM"

Tesla ve SpaceX'in sahibi olan Musk'ın söz konusu tasarıya yönelik tepkisinden hoşlanmadığını dile getiren Trump, "Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı ancak artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum." diye konuştu. Trump, sözlerine şu şekilde devam etti: "Elon'dan dolayı büyük hayal kırıklığına uğradım, halbuki ona çok yardım ettim. Kendisi benim hakkımda henüz kötü şeyler söylemedi ama eminim ki yakında bu da olacaktır."

MUSK'IN TEPKİSİNİN ARDINDAKİ NEDENLERİ AÇIKLADI

Elon Musk'ın, elektrikli araçlar için uygulanan teşvik indirimlerinin kaldırılmasından dolayı üzgün olduğunu ve bu tepkisinin nedeninin bu olduğunu savunan Trump, bu indirimlerin sonlandırılacağını Musk'ın başından beri bildiğini ve bu konuda kendi pozisyonunun hiç değişmediğini belirtti.

Trump ayrıca, Musk'ın NASA'nın direktörlüğü için bir isim önerdiğini ancak bu kişinin uygun olmadığı için atanmadığını ve Musk'ın bundan da rahatsız olduğunu söyledi. ABD Başkanı, "Musk o kişiyi istiyordu, sanırım çok iyi tanıdığı birini önerdi. Ona saygı duyduğuna eminim ama NASA'yı yönetmek için uygun olmadığını düşündüm. Ayrıca bu kişinin Demokrat olduğu anlaşıldı." ifadelerini kullandı.

Musk'ın eleştirilerinin odağındaki vergi kesintisi tasarısını milyarder iş insanının her yönüyle bildiğini ancak ayrılana kadar bu konuda bir şey söylemediğini savunan Trump, Musk'ın Beyaz Saray'ı özlediğini ve bu tepkisinin bir nedeninin de bu olduğu yorumunu yaptı.

MUSK'TAN ANINDA YANIT: BEN OLMASAYDIM SEÇİMİ KAYBEDERDİ

Öte yandan Musk, sosyal medya hesabından Trump'a anında yanıt verdi. Trump'ın, "tasarıyı en iyi Elon Musk biliyordu" şeklindeki açıklamasına tepki gösteren Musk, "Bu, yanlış. Söz konusu tasarı bana bir kez bile gösterilmedi ve gece yarısı o kadar hızlı bir şekilde kabul edildi ki, Kongredeki neredeyse hiç kimse onu okuyamadı bile." ifadelerini kullandı.

Pensilvanya'daki seçimleri örnek gösteren Trump'ın, Musk'ın desteği olmadan da başkanlık seçimlerini kazanabileceği yönündeki açıklamasına da tepki gösteren Musk, bu konuda ise "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar, Temsilciler Meclisini kontrol ederdi ve Cumhuriyetçiler Senatoda 51-49 çoğunluğa sahip olurdu." değerlendirmesini yaptı.

Trump'ın daha önceki hazine borç yüküyle ilgili paylaşımlarına da atıf yapan Elon Musk, "Bu adam bugün nerede?" ve "Büyük Çirkin Yasa, bütçe açığını 2,5 trilyon dolar daha artıracak!" paylaşımlarını yaptı.

TRUMP'TAN DA YANIT GECİKMEDİ: TASARRUF YAPMANIN EN KOLAY YOLU ELON'UN SÖZLEŞMELERİNİ FESHETMEK

Trump'tan da Musk'ın açıklamalarına yanıt gecikmedi. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bütçemizde milyarlarca dolarlık tasarruf yapmanın en kolay yolu, Elon'un devlet sübvansiyonlarını ve sözleşmelerini feshetmektir. (Joe) Biden'ın bunu yapmamasına hep şaşırmışımdır. Elon 'gözden düşüyordu', ona ayrılmasını söyledim. Kimsenin istemediği elektrikli arabaları satın almaya zorlayan düzenlemeyi iptal ettim, kendisi de bunu aylar önce biliyordu ama o zaman çıldırdı." ifadelerini kullandı.

MUSK'TAN, EPSTEİN DAVASINA AİT DOSYALARDA TRUMP'IN DA YER ALDIĞI İDDİASI

Trump'ın söz konusu tehdidinin ardından ikili arasında başlayan kriz boyut atladı. Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Trump'ın, Epstein davasına ilişkin belgelerde yer aldığını iddia etti. "Büyük bombayı" patlatma zamanının geldiğini belirten Musk, "Trump, Epstein dosyalarında. Kamuoyuna açıklanmamalarının gerçek nedeni bu." ifadelerini kullandı.

MUSK'TAN, TRUMP'IN AZLEDİLMESİ ÇAĞRISI

Musk, ilerleyen saatlerde sosyal medya hesabından Trump'ın azledilmesi ve yerine halen Başkan Yardımcılığı görevini yürüten JD Vance'in gelmesi gerektiği yönünde çağrıda bulundu. Musk, bir kullanıcının, "Başkan mı, Elon mı? Kim kazanır? Benim param Elon'a. Trump görevden alınmalı ve JD Vance onun yerine getirilmeli." şeklindeki paylaşımına, "Evet." diyerek destek verdi.

TRUMP: ELON'IN BANA KARŞI ÇIKMASI UMURUMDA DEĞİL AMA BUNU AYLAR ÖNCE YAPMALIYDI

Trump, Elon Musk'ın son eleştirilerine kendisine ait sosyal medya platformundan yanıt vererek vergi indirimi konusundaki görüşlerini yineledi. ABD Başkanı, "Elon'ın bana karşı çıkması umurumda değil ama bunu aylar önce yapmalıydı. Bu vergi tasarısı, Kongre'ye sunulan en büyük tasarılarından biri. 1,6 trilyon dolarlık rekor bir harcama kesintisi ve şimdiye kadarki en büyük vergi indirimi." açıklamasını yaptı.

NE OLMUŞTU?

Trump'ın seçim sürecindeki en büyük destekçisi olan ve ikinci kez başkan seçildikten sonra Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başına getirdiği Elon Musk, geçtiğimiz günlerde bu görevinden ayrılmıştı.

Musk, önceki gün ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Trump'ın "Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı" olarak adlandırdığı vergi indirimi tasarısına sert eleştiriler yöneltmişti. "Üzgünüm ama buna daha fazla dayanamayacağım." ifadesini kullanan Musk, Trump'ın vergi indirimi tasarısını "iğrenç bir rezalet" olarak nitelendirmişti.

Trump'ın seçim kampanyasında vadettiği vergi indirimlerinin hayata geçirilmesini amaçlayan yasa tasarısı, ABD Temsilciler Meclisinde kabul edilmesinin ardından Senatoya gönderilmişti.

EPSTEİN DOSYALARI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu. Açıklanan Epstein dava dosyalarında, aralarında Prens Andrew, eski ABD başkanları Bill Clinton ve Donald Trump, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.