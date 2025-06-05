NATO Genel Sekreteri'nden savunma harcaması uyarısı: Bunu yapmazsak Rusça öğrenmemiz gerekecek - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

NATO Genel Sekreteri'nden savunma harcaması uyarısı: Bunu yapmazsak Rusça öğrenmemiz gerekecek

NATO Genel Sekreteri\'nden savunma harcaması uyarısı: Bunu yapmazsak Rusça öğrenmemiz gerekecek
05.06.2025 20:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, müttefiklerin gayrisafi yurt içi hasılalarının yüzde 5'ini savunma harcamalarına ayırmasını öngören hedefi resmi olarak duyurarak, "Hepimiz biliyoruz ki, eğer bunu yapmazsak, önümüzdeki birkaç yılı Rusça öğrenmek için değerlendirmemiz gerekecek" dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda müttefik ülkelerin savunma bakanları, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın da katıldığı toplantıların ardından basın toplantısı düzenledi.

"BİR DİZİ İDDİALI 'YENİ YETENEK HEDEFİ' ÜZERİNDE ANLAŞTIK"

Rutte, "Yeni ve iddialı bir dizi yeni askeri yetenek hedefi üzerinde anlaşma sağladık ve bu gerçekten çok önemli. Çünkü bu hedefler, NATO müttefiklerinin önümüzdeki yıllarda tam olarak hangi yeteneklere yatırım yapması gerektiğini ayrıntılı bir şekilde ortaya koyuyor. Bunlar arasında hava savunması, savaş uçakları, tanklar, insansız hava araçları, personel, lojistik ve çok daha fazlası bulunuyor. Bunların tümü, caydırıcılığımızı ve savunmamızı güçlü tutmak ve 1 milyar insanımızı korumak için gerekli" dedi.

NATO Genel Sekreteri Rutte'den savunma harcaması uyarısı: Bunu yapmazsak Rusça öğrenmemiz gerekecek
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte

"GSYİH'NİN YÜZDE 5'İNE ULAŞACAK GENEL BİR YATIRIM PLANI TEKLİF EDECEĞİM"

NATO müttefiklerinin savunmaya çok daha fazla yatırım yapmak zorunda kalacaklarını vurgulayan Rutte, "Lahey'de yeni bir savunma yatırım planı üzerinde anlaşmamız gerekecek. Bu plan, daha tehlikeli hale gelen dünyada caydırıcılık ve savunma için yeterli kaynağa sahip olmamızı sağlayacak" dedi.

Rutte, "Ben toplamda gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 5'ine ulaşacak genel bir yatırım planı teklif edeceğim. Bunun yüzde 3,5'i temel savunma harcamaları için olacak. Bu oran, bakanların yeni yetenek hedefleri için belirledikleri maliyetlere dayanıyor. Ayrıca, GSYİH'nin yıllık yüzde 1,5'i de altyapı ve sanayi gibi savunma ve güvenlikle ilgili yatırımlara ayrılacak" dedi.

"NATO BİR NÜKLEER İTTİFAK OLARAK KALACAK"

Savunma bakanlarının Ukrayna'ya desteği de ele aldıklarını vurgulayan Rutte, "NATO-Ukrayna Konseyi'nde Bakan Umerov ve AB Yüksek Temsilcisi Kallas ile de görüştük. Umerov, cephedeki zorlukları aktardı. Rusya, sivil hedeflere saldırılarına devam ediyor ve Ukrayna, müzakere edilmiş bir barış arayışını sürdürüyor" dedi.Bugün son olarak nükleer planlama grubunun olağan toplantısının gerçekleştirildiğini kaydeden Rutte, "Nükleer silahlar var olduğu sürece NATO da bir nükleer ittifak olarak kalacak" dedi.

SAVUNMA HARCAMALARI KADEMELİ OLARAK ARTIRILACAK

NATO Genel Sekreteri Rutte, yeni uzlaşı çerçevesinde NATO üyelerinin savunma harcamalarını senelik hedefler çerçevesinde kademeli olarak artıracaklarını duyurdu. Konuya ilişkin bir soruya cevabında Rutte, "Ülkeler, her yıl harcamalardaki artışı gösteren yıllık planlar sunmayı taahhüt edecekler. Böylece nihai olarak yüzde 5'lik hedefe yani yüzde 3,5 ve yüzde 1,5'lik oranlara adım adım ulaşmaları sağlanacak" dedi.Rutte ayrıca, yüzde 5'lik hedefin ABD dahil tüm NATO müttefikleri için geçerli olacağını ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Rutte'den savunma harcaması uyarısı: Bunu yapmazsak Rusça öğrenmemiz gerekecek

DETAYLAR LAHEY ZİRVESİ'NE KADAR İSTİŞARE EDİLECEK

Yüzde 3,5 ve yüzde 1,5'lik savunma harcamaları oranlarına hangi kalemlerin dahil olacağı yönünde bir soru alan Rutte, ayrıntıların önümüzdeki haftalarda müttefikler arasında istişare edileceğini söyledi. Rutte, "Müttefiklere yüzde 5'lik bir savunma harcaması hedefi önereceğim. Bunun yüzde 3,5'i savunma harcamalarına ayrılacak ki bunu eski yüzde 2'lik hedefle mukayese edebilirsiniz. Geriye kalan yüzde 1,5 ise askeri hareketlilik, savunma sanayi altyapısının geliştirilmesi, toplumun muhtemel bir savaş durumuna iyi hazırlanmasını sağlamak gibi savunma ve güvenlikle ilgili konulara ayrılacak" dedi.

"BUNU YAPMAZSAK RUSÇA ÖĞRENMEMİZ GEREKECEK"

Bugünkü toplantıda teklife çok geniş bir destek gördüğünü ve bu nedenle kesinlikle başarılı olacaklarına inandıklarını vurgulayan Rutte, "Çünkü herkes bunun gerekliliğini anlıyor. Rus tehdidine bakın. Çin'in askeri yığınağına bakın. Farklı ve daha tehlikeli bir dünyada yaşıyoruz. Almanya Genelkurmay Başkanı, birkaç gün önce burada 2029 yılına kadar Rusya'nın NATO'ya başarılı bir saldırı gerçekleştirebileceğini söyledi. Bugün güvendeyiz ama eğer bu adımları atmazsak, gelecekte güvende olmayacağız. Bu yüzden, bunu yapmak zorundayız. Hepimiz biliyoruz ki bunu yapmazsak, önümüzdeki birkaç yıl boyunca güvende olacağız. Ama bu yılları Rusça öğrenmek için değerlendirmemiz gerekecektir" dedi.

NATO Genel Sekreteri Rutte'den savunma harcaması uyarısı: Bunu yapmazsak Rusça öğrenmemiz gerekecek

"TRUMP İSTEDİĞİ İÇİN DEĞİL, 1 MİLYAR İNSANI GÜVENDE TUTMAK İÇİN"

Bu adımı ABD Başkanı Donald Trump talep ettiği için değil, bir milyar insanı güvende tutmak için attıklarını vurgulayan Rutte, "Bunlar gerçekten çok büyük yatırımlar. Hem satın alma maliyeti, hem bakım, hem de orduya katılacak on binlerce yüz binlerce yeni asker göz önüne alındığında bu böyle. Almanya'daki tartışmaları gördünüz, yarın büyük ihtimalle bu konular konuşulacak" dedi.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Politika, Güvenlik, Savunma, Ekonomi, Nato, Son Dakika

Son Dakika Politika NATO Genel Sekreteri'nden savunma harcaması uyarısı: Bunu yapmazsak Rusça öğrenmemiz gerekecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • enteresan:
    Rusyanin Avrupa'ya saldiracagi yok bunlarin hepsi algı. İsrail nasıl algı yaptı ise bu Ukrayna savaşını Avrupa algıya çevirdi. silahlanma için bir hazirlik var ama ne için kimin için. birşeylerin baslangicindayiz 8 3 Yanıtla
  • Oooo:
    Hepsi hikaye. Çine karşı nato ayağıyla Amerikayı ayakta tutmak. Nato nun Amerika'nın silahlı gücü gibi bişey olduğunu sütten yeni kesilmiş bebek bile anlar 4 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilecik Valisi Şefik Aygöl ağladı, ağlattı Bilecik Valisi Şefik Aygöl ağladı, ağlattı
Hercai’nin Keriman’ı Eylem Tanrıver, estetik operasyon sonrası felç kaldı Hercai'nin Keriman'ı Eylem Tanrıver, estetik operasyon sonrası felç kaldı
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı
Fas’ta kurban pazarları kapatıldı Sadece Kral sembolik kesim yapacak Fas'ta kurban pazarları kapatıldı! Sadece Kral sembolik kesim yapacak
Antalya’da 4 büyüklüğünde deprem Antalya'da 4 büyüklüğünde deprem
Otoyol geçiş ücretleri her yıl otomatik zamlanacak Otoyol geçiş ücretleri her yıl otomatik zamlanacak
Ege Denizi’nde 4.6 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem
Galatasaray’ın Osimhen’e teklif ettiği tarihi maaş ortaya çıktı Galatasaray'ın Osimhen'e teklif ettiği tarihi maaş ortaya çıktı
Burak Özçivit’ten eşi Fahriye Evcen’e aşk dolu kutlama Burak Özçivit'ten eşi Fahriye Evcen'e aşk dolu kutlama
Bakan Yerlikaya: Artık önüne gelen motokurye olamayacak, lisansını alacak Bakan Yerlikaya: Artık önüne gelen motokurye olamayacak, lisansını alacak
Bayram tatili kazayla başladı, 2 kişi hayatını kaybetti Bayram tatili kazayla başladı, 2 kişi hayatını kaybetti

20:21
Pelin Akil, kolunu ısıran keneyi kendisi çıkardı Hastanelik oldu
Pelin Akil, kolunu ısıran keneyi kendisi çıkardı! Hastanelik oldu
20:06
Diyarbakır’da 13 katlı apartmanda yangın: Mahsur kalanlar var
Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda yangın: Mahsur kalanlar var
19:42
ABD Başkanı Donald Trump: Putin hoş olmayan bir saldırı yapacak
ABD Başkanı Donald Trump: Putin hoş olmayan bir saldırı yapacak
11:10
18 yıl sonra aydınlatılan cinayetin altından namus meselesi çıktı
18 yıl sonra aydınlatılan cinayetin altından namus meselesi çıktı
10:48
Galatasaray, yeni Mertens’ini buldu
Galatasaray, yeni Mertens'ini buldu
10:19
Makyaj ürünleri yiyen fenomen hayatını kaybetti
Makyaj ürünleri yiyen fenomen hayatını kaybetti
10:14
Bakan Işıkhan: 600 bin kamu işçisi için ilk teklifimizi bayramdan sonra vereceğiz
Bakan Işıkhan: 600 bin kamu işçisi için ilk teklifimizi bayramdan sonra vereceğiz
09:50
TFF, kırmızı kart cezasında değişikliğe gitti
TFF, kırmızı kart cezasında değişikliğe gitti
09:46
Otomobil devi Suzuki, Türkiye’de en çok satan modelin üretimini durdurdu
Otomobil devi Suzuki, Türkiye'de en çok satan modelin üretimini durdurdu
09:43
Sivas Kangal kuzuları hem renkleri hem de lezzetleriyle dikkat çekiyor
Sivas Kangal kuzuları hem renkleri hem de lezzetleriyle dikkat çekiyor
09:42
Hakan Altun imajını yeniledi
Hakan Altun imajını yeniledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2025 23:00:35. #7.13#
SON DAKİKA: NATO Genel Sekreteri'nden savunma harcaması uyarısı: Bunu yapmazsak Rusça öğrenmemiz gerekecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.