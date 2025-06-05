Şırnak'ın Güçlükonak ilçesine bağlı Çobankazanı köyünde, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından 27 Mayıs'ta yapılan rutin çalışmaları sırasında bir işletme de şap hastalığına yakalanan hayvan tespit etti.
Ekipler tarafından acil eylem planı oluşturularak hastalık tespit edilen köy ve çevre köylerde ilçe Sağlık Zabıta Komisyonu'nun aldığı karar doğrultusunda, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların giriş-çıkışları ikinci bir emre kadar yasaklandı.
Şırnak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, şap hastalığının yayılımını önlemek amacıyla gözetim bölgesinde dezenfeksiyon çalışmaları ve hayvanlara yönelik sağlık taramaları başlatıldığını bildirdi. Ayrıca bölgede bulunan tüm çiftçilere yönelik bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri yürütülüyor.
Veteriner ekiplerinin sahadaki çalışmaları aralıksız sürerken, vatandaşların alınan önlemlere uymaları ve hayvan hareketleri konusunda dikkatli olmaları istendi.
Son Dakika › Yaşam › Şırnak'ta şap hastalığı tespit edildi, bir köy karantinaya alındı - Son Dakika
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