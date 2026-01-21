Aydın Büyükşehir Belediyesi Efeler'in yollarını yeniliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Aydın Büyükşehir Belediyesi Efeler'in yollarını yeniliyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Efeler\'in yollarını yeniliyor
21.01.2026 09:28  Güncelleme: 09:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Efeler ilçesinde Turgut Özal Bulvarı'nda kazı çalışmaları ve parke taşı döşeme işlemleri ile bulvarı daha modern ve güvenli hale getirmeyi hedefliyor.

Aydın'ın Efeler ilçesi Kemer Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından başlatılan kazı çalışmalarıyla yol yenileme sürecine girilirken, parke taşı döşemesi ile çizgi ve logo uygulamalarının ardından bulvarın daha modern ve güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.

Kente yeni yollar kazandırmak ve mevcut yolları yenilemek için çalışmalarını sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Yol Yapım ve Bakım Şubesi ekipleri, Efeler ilçesi Kemer Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda kazı çalışmalarına başladı. Fen İşleri Dairesi Yol Yapım ve Bakım Şubesi ekipleri, Turgut Özal Bulvarı'nda kazı çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, kazı çalışmalarının ardından parke taşı döşeme çalışmasına başlayacak. Sürücü ve yayaların güvenliği için çizgi ve logo çalışmaları da yapılacak olan bulvar, daha modern ve daha güvenli haliyle vatandaşların hizmetine sunulacak. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kent genelinde çalışmaların devam edeceğini belirtti ve "Aydınımız için çalışmaya, hemşehrilerimizi hizmetlerimiz ile buluşturmaya devam ediyoruz. Yatırımlarımız ve projelerimiz ile kentimizin ulaşım altyapısını güçlendiriyoruz. 17 ilçemizin tamamında çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Efeler, Ulaşım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediyesi Efeler'in yollarını yeniliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye ordusu Ayn el-Arab hattında Haseke’de şiddetli çatışmalar yaşanıyor Suriye ordusu Ayn el-Arab hattında! Haseke'de şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Bakanlıktan ’yoğun kar yağışı’ ve ’fırtına’ uyarısı Bakanlıktan 'yoğun kar yağışı' ve 'fırtına' uyarısı
Tipi hayatı felç etti Taburcu olan anne ve bebeğinin imdadına “kepçe“ yetişti Tipi hayatı felç etti! Taburcu olan anne ve bebeğinin imdadına "kepçe" yetişti
Narlıdere Kaymakamı’nın ziyareti büyük tartışma yarattı Narlıdere Kaymakamı'nın ziyareti büyük tartışma yarattı
DEM Parti grup toplantısı sonrası ortalık karıştı Polise taş atıldı, arbede çıktı DEM Parti grup toplantısı sonrası ortalık karıştı! Polise taş atıldı, arbede çıktı
Batman’da dev yasa dışı bahis operasyonu: İşlem hacmi 125 milyon lira Batman'da dev yasa dışı bahis operasyonu: İşlem hacmi 125 milyon lira

13:01
Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur
Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur
12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız
12:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama
12:10
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bayrak provokasyonuna ilişkin 14 kişi gözaltına alındı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bayrak provokasyonuna ilişkin 14 kişi gözaltına alındı
11:57
Aile vahşetinden yeni detay İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj
Aile vahşetinden yeni detay! İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj
11:47
Vatandaşlık maaşı geliyor Milyonlarca emekli rahat bir nefes alacak
Vatandaşlık maaşı geliyor! Milyonlarca emekli rahat bir nefes alacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 13:07:59. #7.11#
SON DAKİKA: Aydın Büyükşehir Belediyesi Efeler'in yollarını yeniliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.