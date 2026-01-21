Aydın Büyükşehir Belediyesi Efeler\'in yollarını yeniliyor

Aydın'ın Efeler ilçesi Kemer Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından başlatılan kazı çalışmalarıyla yol yenileme sürecine girilirken, parke taşı döşemesi ile çizgi ve logo uygulamalarının ardından bulvarın daha modern ve güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.

Kente yeni yollar kazandırmak ve mevcut yolları yenilemek için çalışmalarını sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Yol Yapım ve Bakım Şubesi ekipleri, Efeler ilçesi Kemer Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda kazı çalışmalarına başladı. Fen İşleri Dairesi Yol Yapım ve Bakım Şubesi ekipleri, Turgut Özal Bulvarı'nda kazı çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, kazı çalışmalarının ardından parke taşı döşeme çalışmasına başlayacak. Sürücü ve yayaların güvenliği için çizgi ve logo çalışmaları da yapılacak olan bulvar, daha modern ve daha güvenli haliyle vatandaşların hizmetine sunulacak. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kent genelinde çalışmaların devam edeceğini belirtti ve "Aydınımız için çalışmaya, hemşehrilerimizi hizmetlerimiz ile buluşturmaya devam ediyoruz. Yatırımlarımız ve projelerimiz ile kentimizin ulaşım altyapısını güçlendiriyoruz. 17 ilçemizin tamamında çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.