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Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği adliye çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, aldıkları bir istihbaratı değerlendiren narkotik ekipleri bir şüpheli bir şahsı takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilerek operasyon için düğmeye basıldı. İ.B. isimli şüpheli Ilıcabaşı Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan İ.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan İ.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.