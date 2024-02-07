Aydın\'da Yabancı Nüfus Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Aydın'da 14 bin 848 yabancı nüfus bulunurken kentin yabancı nüfusu bir önceki yıla göre 684 kişi azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre, Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 kişi oldu. Erkek nüfus 42 milyon 734 bin 71 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 638 bin 306 kişi oldu. Aydın'ın nüfusu da bir önceki yıla göre 13 bin 461 kişi arttı. 2022 yılında 1 milyon 148 bin 241 olan Aydın'ın nüfusu 2023 yılı sonu itibari ile 1 milyon 161 bin 702'ye yükseldi. Aydın'da nüfusun 576 bin 262'sini erkekler, 585 bin 440 binini ise kadınların oluşturduğu öğrenildi.
14 bin 848 yabancı var
ADNKS sonuçlarına göre, Aydın'da ikamet eden ve bir önceki yıl 15 bin 532 olan yabancı nüfus 684 kişi azalarak 14 bin 848 kişi oldu. Bu nüfusun 6 bin 446 kişini yabancı erkekler, 8 bin 402 kişini ise yabancı kadınlar oluşturdu. Bu oran ülke genelinde de bir önceki yıla göre 253 bin 293 kişi azalarak 1 milyon 570 bin 543 kişi oldu. - AYDIN
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