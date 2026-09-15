Aydın'da yarından itibaren 2 gün boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor - Son Dakika
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Aydın'da yarından itibaren 2 gün boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

Aydın\'da yarından itibaren 2 gün boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor
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Meteoroloji verilerine göre Aydın il genelinde yarından itibaren iki gün boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışla birlikte hava sıcaklıklarının 27 dereceye düşmesi, yağışın ardından tekrar yükselmesi bekleniyor.

Aydın'da yarından itibaren sağanak yağışlı havanın 2 gün boyunca aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji verilerine göre Aydın il genelinde yarından itibaren iki gün boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. Aydın'da havanın bugün parçalı bulutlu, yarın ve Perşembe parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Cuma parçalı bulutlu, Cumartesi ise az bulutlu olması bekleniyor. Yağışla birlikte hava sıcaklıklarının 27 dereceye düşeceği, yağışın ardından tekrar yükseleceği tahmin ediliyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'da yarından itibaren 2 gün boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor - Son Dakika

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