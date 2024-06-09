Aydın'da Yaz Trafiği Yolları Kilitledi - Son Dakika
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Yerel

Aydın'da Yaz Trafiği Yolları Kilitledi

Türkiye'de kişi başına en fazla araç düşen illerden biri olan Aydın'da yaz trafiği nedeniyle yollar kilitlenmeye başladı. Sıcaklara paralel olarak artan trafik, şehirde ulaşımı çileye dönüştürdü. Aydın-İncirliova arasında 10 dakikada gidilip gelinen mesafe, uzun araç kuyrukları ve yoğun trafik nedeniyle işkenceye dönüşmüş durumda. Sürücüler, aşırı sıcaklarla birlikte 10 kilometrelik yolun çekilmez hale geldiğini belirterek, imkanı olan kişilerin mesai saatleri içinde yola çıkmamasını tavsiye ediyor.

09.06.2024 09:12
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Türkiye'de kişi başına en fazla araç düşen illerin başında gelen Aydın'da yaz trafiği ile birlikte yollar adeta kilitlenmeye başladı. Sıcaklara paralel olarak artan trafik nedeniyle şehirde ulaşım adeta çileye dönmeye başladı.

Bir ay öncesine kadar 10 dakikada gidilip gelinen Aydın- İncirliova arasında yaklaşık 10 kilometrelik mesafeyi aşmak adeta işkenceye dönmeye başladı. Uzun araç kuyruklarının yaşandığı yoldaki trafik büyükşehirlerdeki trafiği aratmaz oldu. İncirliova istikametinden Aydın'a gidişte trafik yoğunluğu zaman zaman DSİ Bölge Müdürlüğü Kavşağı'ndan Kazak Kahvesi'ne kadar uzanıyor. Aşırı sıcakla birlikte 10 kilometrelik yolun çekilmez hale geldiğini belirten sürücüler, "Eskiden bu 10 kilometrelik yol 5 dakika sürmezdi. Şimdi yarım saatte çıkamaz olduk" diyerek imkanı olan kişilerin mesai saatleri içinde yola çıkmamasını tavsiye ettiler. - AYDIN

Kaynak: İHA

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