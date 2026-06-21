Aydın\'ın dünya markası inciri için sahada yoğun mesai

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü Ayhan Temiz, yeni incir sezonu öncesinde İncirliova İlek Pazarı'nda incelemelerde bulunarak üreticilerle bir araya geldi. Kaliteli ve verimli bir sezon hedefiyle sürdürülen çalışmalarda, ilek meyvelerinin durumu ve pazardaki hareketlilik yerinde değerlendirildi.

Aydın'ın Avrupa Birliği tescilli coğrafi işaretli ürünü olan incirde yeni sezon hazırlıkları sürerken, ilek pazarlarındaki denetim ve incelemeler de aralıksız devam ediyor. Daha önce Kuyucak, Efeler, Buharkent, Köşk ve Germencik ilçelerinde gerçekleştirilen saha çalışmalarının ardından İl Müdürü Ayhan Temiz'in son durağı İncirliova oldu. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın da eşlik ettiği incelemelerde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Armağan Tanrıkulu, İncirliova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Tanrıbuyurdu, teknik personeller ve zabıta ekipleri de hazır bulundu.

Heyet, incirin sağlıklı gelişimi açısından büyük önem taşıyan ilek meyvelerinin kalitesini ve pazardaki faaliyetleri yerinde inceleyerek üreticilerin talep ve görüşlerini dinledi. Teknik ekipler tarafından üreticilere doğru zamanda ilekleme yapılması, sağlıklı ve zararlı organizmalardan ari ilek kullanımı konularında bilgilendirme yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Ayhan Temiz, Aydın incirinde sürdürülebilir kaliteyi korumak ve üreticilerin emeğini desteklemek amacıyla denetim ve bilgilendirme çalışmalarının tüm ilçelerde devam edeceğini belirtti. - AYDIN