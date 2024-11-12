Aydın'da Yeni Proje Müjdesi: Eski Minibüs Garajı Yenilenecek - Son Dakika
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Aydın'da Yeni Proje Müjdesi: Eski Minibüs Garajı Yenilenecek

Aydın\'da Yeni Proje Müjdesi: Eski Minibüs Garajı Yenilenecek

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin fide dağıtım etkinliğinde yeni bir proje müjdesi vererek eski minibüs garajının dönüştürüleceğini duyurdu. 15 Kasım Cuma günü projenin detayları paylaşılacak.

12.11.2024 13:15  Güncelleme: 13:16
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Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği fide dağıtım etkinliğinde, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile Efeler halkına bir müjde verdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara Atatürk Kent Meydanı'nda ata tohumlarından üretilen 40 bin adet kış sebze fideleri dağıttı. Fide dağıtım etkinliğinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Çerçioğlu ve Başkan Yetişkin, Zafer Mahallesi'ndeki eski minibüs garajına dair yeni bir projenin hayata geçirileceğini duyurdu.

Efeler Belediyesi'nin halkın ihtiyacına yönelik geçici olarak otopark düzenlemesi yaptığı eski minibüs garajı alanına yapılacak projenin detaylarını 15 Kasım Cuma günü paylaşacaklarını duyuran Başkan Yetişkin, "Eski minibüs garajında şimdilik otopark düzenlemesi yaptık, ancak Özlem Başkanımla birlikte seçim öncesinde söz verdiğimiz, daha işlevsel ve halkımızın faydasına olacak bir alan kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Efeler Belediyesi iş birliği ile alan, bölge halkı ve öğrencilerimiz için yeni bir yaşam alanına dönüştürülecek. Vatandaşlarımızın rahatça vakit geçirebileceği bir kompleks olacak" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'da Yeni Proje Müjdesi: Eski Minibüs Garajı Yenilenecek - Son Dakika

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