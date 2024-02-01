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Yerel

Aydın'da yeni sağlık kompleksi hizmete açılıyor

Aydın\'da yeni sağlık kompleksi hizmete açılıyor

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Nazilli ilçesinde yapımı tamamlanan ve yakın zamanda açılması planlanan sağlık kompleksinde incelemelerde bulundu. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Hayat Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun yer aldığı kompleks, vatandaşlara daha kaliteli ve konforlu sağlık hizmeti sunmayı hedefliyor.

01.02.2024 09:18
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Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Nazilli ilçesinde yapımı tamamlanan ve yakın zamanda açılması planlanan 11 bin metrekarelik kapalı alanda vatandaşlara hizmet verecek olan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Hayat Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun içinde bulunduğu Sağlık Kompleksi'nde incelemelerde bulundu.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri, Destek Hizmetleri Başkanı ve Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı, Nazilli İçe Sağlık Müdürü ve Nazilli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi ile birlikte çalışmaları inceleyen İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul firma yetkililerinden bilgi aldı. Sağlık kompleksine yeni alınan tıbbi cihaz, cerrahi ekipmanlar ve mefruşatlarla ilgili bilgi alan İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Hayat Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun ivedilikle hizmete açılması için tüm çalışmaların yakinen takip edildiğini ve kısa süre içerisinde aktif olarak hizmete vermeye başlayacağını belirterek, "Nazilli ilçemize önemli katkılarda bulunacak olan sağlık kompleksi vatandaşlarımıza daha kaliteli ve konforlu şartlarda sağlık hizmeti sunulmasını sağlayacaktır" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Aydın'da yeni sağlık kompleksi hizmete açılıyor - Son Dakika
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