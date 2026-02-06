Aydın Büyükşehir Belediyesi\'nden Efeler\'in yeşil alanlarına bakım

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun öncülüğünde kentin dört bir yanında hayata geçirilen çalışmalar devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Aydın'ın tüm ilçelerinde olduğu gibi Efeler'de de eş zamanlı olarak yürüttükleri çalışmalarla yeşil alanları daha düzenli, güvenli ve sağlıklı bir görünüme kavuşturuyor.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından planlı şekilde sürdürülen budama çalışmaları kapsamında, Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanlarında yer alan cadde, refüj ve yeşil alanlarda gerçekleştirilen titiz çalışmalar devam ediyor.

Aynı zamanda ağaçların sağlıklı gelişimini destekleyen budama faaliyetleri ile kent genelindeki yeşil dokunun korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefleniyor. Çalışmalar, mahalle muhtarları ve vatandaşlar tarafından da beğeniyle karşılanıyor.

Muhtar Uygun: "Özlem Başkanımızdan Allah razı olsun"

Çalışmalardan ve Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden memnuniyet duyduklarını belirten Adnan Menderes Mahallesi Muhtarı Sedat Uygun, "Allah razı olsun, Büyükşehir Belediyesi ekipleri her ihtiyacımızı kısa süre içerisinde yerine getiriyorlar. Mahallemizde budama ihtiyacı olan ağaçlarımız vardı, talep ettik ve Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz hızla gelerek gerekli çalışmayı yaptılar. Ağaçlarımız nefes aldı, çok güzel oldu. Geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediyemizin Fen İşleri Dairesi ekipleri de Doğu Çevre Bulvarı'nda güzel bir asfaltlama çalışması yaptı, Özlem Başkanımızdan Allah razı olsun. Sabah kahvaltıda hanımıma da söyledim; her gün sabah Halk Ekmek'ten 3-4 tane ekmek alıyorum bunun katkısı bile bize çok fazla. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Çalışmalar nedeniyle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür eden Meşrutiyet Mahallesi Muhtarı Şefika Uysal, "İsmet Sezgin Parkımızın budanması çok güzel oldu, temizliğinden çok memnunuz mahalle halkı olarak; teşekkür ediyoruz Özlem Hanıma. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerimizin mahallemizde gerçekleştirdiği çalışmalardan memnunuz, vatandaşlarımız da özellikle İsmet Sezgin Parkı'nda gerçekleştirilen çalışmalara bayıldılar, Özlem Hanıma herkes çok teşekkür ediyor, mahallemiz adına ben de teşekkür ediyorum; kadın olarak kadının yanında olması çok güzel" diye konuştu.

Muhtar Çıvkaroğlu: Özlem Başkanımıza çok teşekkür ediyorum

Taleplerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından hızla yerine getirildiğini söyleyen Girne Mahallesi Muhtarı Şule Çıvkaroğlu, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da budama çalışmalarımızın gerçekleştirilmesi için talepte bulunmuştum, Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bir kez aramamızla yine her yıl olduğu gibi sağ olsunlar çalışmaları başlattı. Mahallemizde bütün ağaçlarımız budandı, emeği geçen tüm arkadaşlarımıza ve Özlem Başkanımıza teşekkür ederim. Fen İşleri, ASKİ, Park ve Bahçeler tüm birimler ihtiyaçlarımızı hızlı bir şekilde gideriyorlar, Özlem Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Mahalle halkının çalışmalardan memnuniyet duyduğunu belirten Güzelhisar Mahallesi Muhtarı Mustafa Benli, "Mahalle sakinlerimizin isteği üzerine Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na ulaştık, ivedi bir şekilde de çalışmalar başladı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na ve ekiplerimize teşekkür ederim" diye konuştu.

Muhtar Öz: Bütün taleplerimiz kısa süre içerisinde yerine getirildi

Talep ettikleri tüm çalışmaların kısa sürede yerine getirildiğini belirten Yedi Eylül Mahallesi Muhtarı Özlem Öz, "Mahallemizde vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na taleplerimizi ilettik, kısa süre içerisinde de çalışmalar gerçekleştirildi, bütün taleplerimiz karşılandı. Tüm ekiplere ve Özlem Başkanımıza teşekkür ederiz" dedi.

Çalışmalar nedeniyle mahalle halkı adına Başkan Çerçioğlu'na teşekkür eden Kemer Mahallesi Muhtarı Hüseyin İncitme, "Aydın Büyükşehir Belediyemize, Özlem Başkanımıza, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerimize çok teşekkür ederim. Kısa zaman içerisinde mahallemizin birçok noktasında çalışmalar gerçekleştirildi, mahalle halkımız da çalışmalardan memnuniyet duydu, teşekkür ettiler. Şu anda da mahallemizde çalışmalar sürüyor; Özlem Başkanımıza çalışmalarında başarılar diliyorum, yapılan ve yapılacak çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. - AYDIN