Aydın\'da Yol Çalışmaları Tamamlandı

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde gerçekleştirilen yol çalışmaları devam ediyor.

Yatırımlarına her geçen gün bir yenisini daha ekleyen Büyükşehir Belediyesi, Efeler ilçesi Efeler Mahallesi Mevlana Caddesi'nde çalışmalarını tamamladı. Sıcak asfalt seriminin ardından logo, yol çizgi ve yaya geçidi çalışmaları tamamlanan cadde vatandaşların hizmetine sunuldu. Daha modern, konforlu ve güvenli yolların yapımından dolayı memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Kent genelinde yatırımların ve çalışmaların devam edeceğini belirten Başkan Çerçioğlu, "Vatandaşlarımız için hizmet odaklı çalışmalarımızı aralıksız şekilde sürdürmeye devam ediyoruz. Güzel Aydınımızın tüm ilçelerinde vatandaşlarımıza hizmetlerimizi ulaştırmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN