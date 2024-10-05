Aydın\'da Zeytinlikte Yangın

Yerel

Cem Garipoğlu\'nun mezarından kefen yerine başka bir şey çıktı

(AYDIN) – Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytinlik alanda yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Aydın Efeler ilçesi Ambarcık Mahallesi yakınlarında zeytinliklerin olduğu alanında yangın çıktı. İhbarın ardından bölgeye itfaiye, orman ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çıkış nedeni henüz bilinmeyen ve yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangını söndürmek için Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Müdürlüğe bağlı helikopter ve uçaklarla da yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.