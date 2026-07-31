Aydın’daki orman yangınına Eskişehir’den destek

Aydın'da meydana gelen orman yangınına destek olmak üzere Eskişehir'den yola çıkan itfaiye ekipleri bölgeye ulaştı.

Aydın'ın Çine ilçesinde orman yangınına müdahale ediliyor. Yangın halen kontrol altına alınamazken, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, desteğe gitmek için gece saatlerinde yola çıktı. Bölgeye ulaşan ekipler, araç ve ekipmanlarıyla yangın söndürme çalışmalarına destek vermek üzere sahada görev yapıyor.