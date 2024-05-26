Aydın\'dan 2 Bin 240 Ton Kestane İhraç Edilerek 7.8 Milyon Dolar Kazanıldı

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Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş, Aydın'dan yurt dışına 2023 yılında 2 bin 240 ton kestane ihraç edilerek ekonomiye 7.8 milyon dolar kazanç sağlandığını açıkladı.

Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden biri olan Aydın, tarımsal ürünleriyle ön plana çıkıyor. Aydın, incir ve kestane üretiminde ülkede ilk sıralarda bulunurken, Avrupa Birliği tescilli Coğrafi İşaret almış ürünlerden olan Aydın Kestanesi kentteki çiftçilerin de en önemli geçim kaynağı arasında yer alıyor. 2022 TÜİK rakamlarına göre 7 bin 284 hektar alanda 23 bin 439 ton kestane üretimi gerçekleşti.

Aydın'da kestane üretiminin arttırılması amacı ile 2024 yılı Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında Bozdoğan ilçesindeki üreticilere toplam 3 bin 700 adet kestane fidanı dağıtımı gerçekleştirilmişti. Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş, Bozdoğan'ın Altıntaş Mahallesinde dağıtımı yapılan kestane fidanlarından alarak yeni bahçe tesis eden üreticilere ait kestane bahçesinde incelemelerde bulundu. Aydın'ın kestane üretiminde yüzde 29 paya sahip olduğunu belirten Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş 2023 yılında 2 bin 240 ton kestane ihraç ediğini ve yurt dışına gönderilen Aydın kestanesi ile ülke ekonomisine 7.8 milyon dolar gelir elde edildiğini kaydetti. - AYDIN