Aydın-Denizli Otobanı'nda Güvenlik Riski

Özgür Dedeoluk

(AYDIN) - CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, 17 Ekim 2024'te ulaşıma açılan Aydın- Denizli Otobanı'nda çalışmaların hala sürdüğünü belirterek yolun tamamlanmadan hizmete açıldığını ve sürücüler için güvenlik riski oluşturduğunu söyledi.

Ulaşıma 17 Ekim 2024 tarihinde açılan 163 kilometre uzunluğundaki Aydın-Denizli otobanı sık sık eksiklikler, bu eksikliklerin yarattığı olumsuzluklar ve bu eksikliklerin tamamlanması çalışmaları ile gündemden düşmüyor. Durumu yerinde inceleyen CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, otoban üzerindeki Donduran Köprüsü vatandaşlarla birlikte açıklama yaptı.

Yolun bitmediğini, yolda yapım çalışmalarının devam ettiğini dile getirdiğini ifade eden Karakoz, şunları söyledi:

"Her ne kadar 'onarım çalışmaları' deseler de biliyorsunuz biten yolun tamiratı ve onarımı yapılır. Burada yol imalatı devam ediyor. Bu yolun çok eksiği var. Bu yolda sürücüler için ciddi bir güvenlik riski var. Tekrar hatırlatalım bu yoldan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak geçsek de geçmesek de para ödüyoruz. Bu yolu kullandığımızda zaten çok yüksek meblağlar ödüyoruz. Bu yol bitmeden açıldı çünkü bu yola geçiş garantisi verdiler. Geçiş garantisinden gelen paralarla müteahhit bu yolu yapmaya devam etti."

"Yol kalitesiz, yolda çökme tehlikesi var"

Aydın'dan Denizli'ye kadar gittiğinizde de sağınıza, solunuza baktığınızda imalatın devam ettiğini, çoğu yerde yol yapım çalışmaları olduğunu, çoğu yerde yolun iki şeride, hatta bazı yerlerde tek şeride düştüğünü, emniyet şeritlerinde dubaların olduğunu, güvenlik önlemleri alındığını gözlemleyebilirsiniz. Biz buradan yetkililere son defa sesleniyoruz. Bu yol sürücüler için vatandaşlarımız için tehlike arz ediyor. Bu yolun zaten kalitesi ortada. Diğer otobanlarla kıyaslandığında yolda gittiğinizde çok kaliteli bir yolla karşılaşmıyorsunuz. Tel çitleri görüyorsunuz. Bu taraf, üst taraflarda yabani yaşam var. Bu yol o açıdan da tehlike arz ediyor. Yol kalitesiz, yolda çökme tehlikesi var. Dağdan kaya yuvarlanma, taş gelme, toprak gelme tehlikesi var. Bu yol bir an önce tamamlansın ve artık vatandaşın can güvenliği tehlikeye atılmasın.

"Bitmeyen yolları algı yürütmek adına açmayın"

Buradan hem Aydınlı vatandaşlarımıza, hemşehrilerimize hem de bu yolu kullanacak diğer vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Bir otoban gibi düşünmeyin. Bitmiş bir yol gibi düşünmeyin. Bu yolda seyahat ederken kendinizi otobanda gibi hissetmeyin. Dikkatli gidin, özellikle geceleri çok dikkat edin. Özellikle yağmur yağdığında çok dikkat edin. AKP iktidarı da otoban yaptık, yol yaptık diyor. Ama bitmeyen yolu açıyor vatandaştan her gün geçse de geçmese de para alıyor. Diyoruz ki arkadaş insanların can güvenliğini, mal güvenliğini düşünün. Bitmeyen yolları algı yürütmek adına açmayın. Bitmeyen yolları yandaşlarınıza para kazandırmak adına açmayın."