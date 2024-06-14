Aydın Devlet Hastanesi Çalışanları ve Hasta Yakınlarından Türk Kızılay'ına Kan Bağışı - Son Dakika
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Aydın Devlet Hastanesi Çalışanları ve Hasta Yakınlarından Türk Kızılay'ına Kan Bağışı

Aydın Devlet Hastanesi çalışanları ve hastanede tedavi gören hasta yakınları, Türk Kızılay'ına kan bağışında bulunarak anlamlı bir dayanışma örneği sergiledi. Aydın Devlet Hastanesi idari bina girişine kurulan kan bağış noktasında düzenlenen etkinlikte, çok sayıda kan bağışı toplandı. Bağışçılar, kan bağışı öncesinde kan bağışçısı sorgulama formunu doldurduktan sonra, kan bağışı işlemlerini gerçekleştirdi ve ardından kendilerine çeşitli ikramlarda bulunuldu. Aydın Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş, kan bağışının önemine dikkat çekerek, tüm vatandaşları kan bağışı yapmaya davet etti.

14.06.2024 09:19
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Aydın Devlet Hastanesi çalışanları ve hastanede tedavi gören hasta yakınları, Türk Kızılay'ına kan bağışında bulunarak anlamlı bir dayanışma örneği sergiledi.

Aydın Devlet Hastanesi idari bina girişine kurulan kan bağış noktasında düzenlenen etkinliğe, Aydın Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş ve hastane yöneticileri de katıldı. Sağlık çalışanlarının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, çok sayıda kan bağışı toplandı. Kan bağışına gönüllü olan sağlık çalışanlarına hasta yakınları da destek vererek bağış sayısını artırdı.

Bağışçılar, kan bağışı öncesinde kan bağışçısı sorgulama formunu doldurduktan sonra, kan bağışı işlemlerini gerçekleştirdi ve ardından kendilerine çeşitli ikramlarda bulunuldu. Etkinlikte, kan bağışının önemine dikkat çekilerek, hastaların kan ihtiyacını karşılamada Türk Kızılay'ının rolü vurgulandı.

Aydın Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Aydın Devlet Hastanesi olarak bu konuda üzerimize düşen görevi yaptık. Ülkemizdeki hastaların kan ihtiyacını karşılamada tek kurum olan Kızılay ile ortak bir çalışma yürüttük. Amacımız, son dönemde artan kan ihtiyacının karşılanmasına yönelik kan bağışına duyarlılığı ve farkındalığı artırmak" dedi.

Etkinlikte toplanan kan bağışlarının, hastaların hayati ihtiyaçlarını karşılamak adına büyük bir katkı sağlayacağı belirtilirken; hastane yönetimi ve sağlık çalışanları kan bağışının hayat kurtaran bir eylem olduğunu vurgulayarak tüm vatandaşları kan bağışı yapmaya davet etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Devlet Hastanesi Çalışanları ve Hasta Yakınlarından Türk Kızılay'ına Kan Bağışı - Son Dakika

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