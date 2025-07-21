Aydın Efeler\'de Kaldırım ve Yaya Geçidi İhlalleri Vatandaşları Zorluyor

Aydın Efeler'de kaldırım, engelli ve yaya geçitlerinin sürekli işgal altında olması vatandaşlara ciddi sıkıntıya sokuyor. Zaman zaman tartışmaların da yaşandığı Efeler'de yaya geçitlerini kullanmayan vatandaşlar belediyenin denetimleri sıklaştırmasını sürücü ve esnafların da daha duyarlı olmasını istedi.

Efeler ilçe merkezinde Belediye'nin denetimsizliği ve sürücülerin duyarsızlığı nedeniyle başta bebek arabası kullanan anneler ve engelliler olmak üzere vatandaş ciddi sıkıntı yaşamaya başladı. Şehir merkezinde bulunan Hasanefendi, Ramazanpaşa ve Cumhuriyet Mahallesi'nde kaldırımlar adeta dükkan ve otopark gibi kullanılmaya başladı.

Oldukça fazla sayıda ekibi olmasına rağmen kaldırım ve yay geçidi işgalinin bir türlü önlenemediği ilçede Efeler Belediyesi'ni göreve çağıran vatandaşlar, Efeler'de anne, yaya ve engelli olmanın zorluğunu yaşadıklarını belirtti. - AYDIN