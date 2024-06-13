Aydın Efeler Kent Konseyi Seçimleri Yapıldı

Yerel

Türkiye'de en fazla dernek ve sivil toplum örgütüne sahip illerin başında gelen Aydın'da Efeler Kent Konseyi seçimleri yapıldı. 240 delegeye sahip Kent Konseyi seçimleri yoğun ilgi görürken 197 üyenin hazırun listesine imza attığı seçimlerde oylama açık yapılınca sadece 81 üyenin oy kullanması dikkat çekti. Yapılan seçimlerde mevcut başkan Gülsevim Ergünoğlu güven tazeledi.

Aydın Efeler Kent Konseyi olağan genel kurulu Nevzat Biçer Nikah ve Konferans Salonu'nda yapıldı. Aşırı sıcaklara rağmen delegelerin yoğun ilgi gösterdiği seçim öncesi salon ve lobide iğne atsan yere düşmez görüntüler oluştu. 240 delegeye sahip Aydın Kent Konseyi'nin seçimlerinde başkanı belirlemek için 197 delege saat 14: 30'da hazır bulundu.

Mevcut Başkan Gülsevim Ergünoğlu ile Orhan Karagöl arasında geçmesi beklenen seçimlerde son dakika Mehmet Özçakır da adaylığını açıkladı. Adayların konuşmasının ardından mevcut başkan Ergünoğlu, hem geçmiş dönemdeki çalışmalarından söz edip hem kendini tanıttı.

Efeler Belediyesi tarafından seçim kabinlerinin bile hazır tutulduğu kongrede, divan tarafından alınan karar ile 'açık oy kullanma kararı' alınınca salon adeta boşaldı. Açık oylama kararına tepki için diğer adaylar adaylıktan çekilince 197 delegenin hazır olduğu seçimlerde 81 delegenin oyunu alan Gülsevim Ergünoğlu yeniden başkan seçildi. - AYDIN