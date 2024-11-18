Aydın Esnafı İnovasyona Açılıyor

Yerel

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Aydın Demirciler Odası Başkanı Muhammet Ali Künkcü, oda üyelerini İstanbul'da düzenlenen TÜYAP Avrasya Kapı, Cam, Pencere Fuarı'na götürerek, onların sektördeki en son yenilikleri yerinde görmelerini sağladı.

16-19 Kasım tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilen fuara, Başkan Künkcü'nün liderliğinde yoğun bir katılım sağlandı. Yönetim kurulu ve üyelerle birlikte fuardaki stantları ziyaret eden heyet, sektördeki en son teknoloji ürünlerini detaylı bir şekilde inceleme fırsatı buldu. Başkan Künkcü, bu tür organizasyonların üyelerin mesleki gelişimine olan katkısına vurgu yaparak, "Üyelerimizin mesleklerindeki yenilikleri takip etmelerini ve gelişimlerini sağlamak, onların rekabet gücünü artırmak bizim en önemli sorumluluğumuz. Bu fuar, onlara eşsiz bir fırsat sundu" dedi.

Fuar ziyareti sırasında oda üyeleri, yeni iş birlikleri ve bayilik anlaşmaları imzalayarak sektördeki iş ağlarını genişletme fırsatı buldu. Başkan Künkcü, bu gelişmenin oda üyeleri için önemli bir adım olduğunu belirterek, "Fuarlar, üyelerimizin marka farkındalıklarını artırmalarına, müşteri ilişkilerini güçlendirmelerine ve tedarikçilerle iş birliği yapmalarına büyük katkı sağlıyor. Bu tür etkinlikler onların meslek yaşamında başarıya ulaşmalarına destek oluyor. Bu nedenle üyelerimizi bu tür fuar gezilerine götürmeye devam edeceğiz" dedi.

Oda üyeleri, fuar gezisinin kendilerine sağladığı bilgi edinme ve sektördeki gelişmeleri yakından takip etme avantajı için Başkan Künkcü'ye teşekkür ederek, bu tür organizasyonların sektördeki başarılarına büyük katkı sunduğunu ifade etti. Başkan Künkcü, odamızın gücünün üyelerinin gelişimine dayandığını belirterek, "Bizim görevimiz, üyelerimizin gelişimini sağlamak ve onlara her alanda destek olmaktır. Bu tür etkinliklerle, yalnızca sözde değil, somut adımlarla onların yanında olduğumuzu gösteriyoruz" diye konuştu. - AYDIN