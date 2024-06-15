Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kuşadası Dilek Yarımadası'nda vatandaşları bilgilendirdi - Son Dakika
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kuşadası Dilek Yarımadası'nda vatandaşları bilgilendirdi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda orman yangınları ve diğer konular hakkında vatandaşları bilgilendirdi. Atlı Jandarma Timleri, çevre ve doğa sevgisi bilincinin artırılması amacıyla çalışmalara katıldı. Ayrıca, kadınlara KADES tanıtımı yapıldı ve çocuklara jandarma boyama kitabı ve bayrak dağıtıldı.

15.06.2024 10:41
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda vatandaşlara başta orman yangınları olmak üzere çeşitli konularda bilgilendirmede bulundu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince, Nevşehir JAKEM Komutanlığından gelerek motorlu devriyelerin olmadığı bölgelerde devriye görevlerine başlayan Atlı Jandarma Timleriyle birlikte Kuşadası Dilek Yarımadası Milliparkları ziyarete gelen vatandaşlara bilgilendirmede bulundu. Yapılan çalışmalarda yangın risklerine karşı, çevre ve doğa sevgisi bilincinin aşılanması ve farkındalık oluşturması amaçlı Her şey Elimizde mottosuyla bilgilendirme yapılarak "Ormanlık Alanlarda Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar" broşürü dağıtıldı. Kadın vatandaşlara KADES tanıtımı yapılarak uygulamayı telefonlarına yüklemelerine yardımcı olunurken, erkek vatandaşlara "Kadına El Kalkamaz" mottosuyla bilgilendirme yapılarak çocuklara ise jandarma boyama kitabı ve bayrak dağıtıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kuşadası Dilek Yarımadası'nda vatandaşları bilgilendirdi - Son Dakika

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