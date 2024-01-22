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Aydın İl Sağlık Müdürü Söke ve Didim'i ziyaret etti - Son Dakika
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Aydın İl Sağlık Müdürü Söke ve Didim'i ziyaret etti

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Söke ve Didim ilçelerinde gerçekleştirilen sağlık çalışmalarını yerinde inceledi. İlçe ziyaretleri kapsamında hastaneleri ve sağlık evlerini ziyaret eden Şenkul, yetkililerden bilgi aldı.

Aydın İl Sağlık Müdürü Söke ve Didim\'i ziyaret etti
22.01.2024 - 09:29,  Güncelleme: 09:33
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Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul Söke ve Didim ilçesini ziyaret ederek gerçekleştirilen sağlık çalışmalarını yerinde inceledi.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü halk sağlığını korumak, toplumun her bireyine etkin, kaliteli ve sürdürülebilir sağlık hizmetleri sunmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul da ilçe ziyaretleri gerçekleştirerek sağlık çalışmalarını yerinde inceleyip yetkili kişilerden bilgi alıyor. Şenkul'un ilçe ziyaretleri kapsamında Söke ve Didim ilçesini ziyaret ederek sağlık çalışmalarını yerinde inceledi. İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul ilk olarak Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti. Şenkul ziyarette Söke ilçesinde verilen birinci basamak sağlık hizmetleri hakkında İlçe Sağlık Müdürü Dr. Esma Gürsoy'dan, hastanede sürdürülen sağlık hizmetleri ve yürütülen çalışmalarla ilgili de Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Hasibe Özgeçen Dincel'den bilgi aldı ve çalışmalarında başarılar diledi.

Didim ilçesi Balat Mahallesi'ni de ziyaret ederek Mahalle Muhtarı Ali Konya ile bir araya gelen İl Sağlık Müdürü Şenkul, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı, Destek Hizmetleri Başkanı ve Didim İlçe Sağlık Müdürü'nün de eşlik ettiği ziyarette sağlık evini de ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Şenkul mahalle muhtarı Ali Konya'dan bilgi aldı. Şenkul, sağlık evinin gerekli olan fiziki iyileştirmelerinin en kısa sürede yapılacağını belirtti.

Şenkul'un son durağı ise Akköy Aile Sağlığı Merkezi ve Akyeniköy Aile Sağlığı Merkezleri oldu. Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı ve Destek Hizmetleri Başkanı ile birlikte ziyaretlerini sürdüren Şenkul sağlık çalışanlarına görevlerinde kolaylıklar diledi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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