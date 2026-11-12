Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 13 Kasım'da 17 ilçede eş zamanlı buluşma yapacak - Son Dakika
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Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 13 Kasım'da 17 ilçede eş zamanlı buluşma yapacak

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Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 13 Kasım\'da 17 ilçede eş zamanlı buluşma yapacak
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Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 13 Kasım Cuma günü 17 ilçede eş zamanlı üretici buluşmaları düzenleyecek. Saat 14.00'te başlayacak programda 2027 ÇKS kayıtları, incir, zeytin ve kestane üretimi ile yangın önlemleri gibi konularda üreticilere bilgi verilecek.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen Cuma Buluşmaları kapsamında, 13 Kasım Cuma günü kentin 17 ilçesinde eş zamanlı olarak üreticilerle bir araya gelinecek.

Aydın'da tarımsal üretimin geliştirilmesi, üreticilerin bilgilendirilmesi ve sahadaki sorunların değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilecek buluşmalar saat 14.00'te başlayacak. Program kapsamında üreticilere bölgesel ve yöresel ürünler hakkında bilgi verilirken, incirin kurutulması ve depolanması konuları da ele alınacak. Buluşmalarda ayrıca 2027 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıt işlemleri, incir, zeytin ve kestane üretimi, pamuk ve Aydın'ın diğer önemli tarımsal ürünleri hakkında eğitim ve bilgilendirme yapılacak. B-Reçete uygulaması, orman yangınları ve yangınları önleyici tedbirler ile anız yakmanın önlenmesi de programın gündeminde yer alacak.

Üreticilerin sorularının cevaplandırılacağı buluşmalarda, çiftçilerin talep ve sorunları da dinlenecek. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 17 ilçede eş zamanlı gerçekleştirilecek programa tüm üreticileri davet etti.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 13 Kasım'da 17 ilçede eş zamanlı buluşma yapacak - Son Dakika
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