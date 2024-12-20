Aydın Ilgaz, İkinci Yıldönümünde Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Aydın Ilgaz, İkinci Yıldönümünde Anıldı

Aydın Ilgaz, İkinci Yıldönümünde Anıldı

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Aydın Ilgaz, aramızdan ayrılışının ikinci yıldönümünde düzenlenen törenlerle anıldı. Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında ve Büyükçekmece Belediyesi'nde yapılan anma etkinliklerinde Aydın Ilgaz'ın edebiyat serüveni ve zorlu yayıncılık mücadelesi vurgulandı.

20.12.2024 11:10  Güncelleme: 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk edebiyatına ve yayıncılık dünyasının önemli isimlerinden, Çınar Yayınları'nın kurucusu ve Rıfat Ilgaz'ın oğlu Aydın Ilgaz aramızdan ayrılışının ikinci yıldönümünde düzenlenen törenle anıldı.

Türk edebiyatında derin izler bırakan şair, romancı ve öykü yazarı Rıfat Ilgaz'ın yazar ve yayıncı olan oğlu Aydın Ilgaz yaşadığı ilçe olan Büyükçekmece'de anıldı. Aydın Ilgaz için ilk tören Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında yapıldı. Eşi yazar Nilgün Ilgaz'ın yanı sıra Ilgaz ailesi ve yakınlarının katılımıyla gerçekleşen törende Aydın Ilgaz için Kuran okutuldu. Anma töreninde zaman zaman duygu dolu anlar yaşandı. Aydın Ilgaz için ikinci anma töreni ise Büyükçekmece Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Ilgaz'ın zorlu mücadelesi anlatıldı

Usta sanatçı Müjdat Gezen ve Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk'ün katılımıyla gerçekleşen anma etkinlikleri öncesinde Aydın Ilgaz'ın edebiyat serüvenini anlatan fotoğrafların yer aldığı sergi gezildi. Sergiyi Nilgün Ilgaz ile birlikte gezen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, sergilenen fotoğraflar hakkında bilgi aldı. Serginin ardından Müjdat Gezen ve Kenan Kocatürk'ün konuşmacı olduğu bir söyleşi gerçekleşti. Söyleşi de Aydın Ilgaz'ın yazarlık yaşamı, zorlu yayıncılık mücadelesi ve babası Rıfat Ilgaz'ın eserlerini yaşatmak, çok daha geniş kitlelere ulaştırmak adına yaptığı çalışmalar anlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Büyükçekmece, Edebiyat, Kültür, Eğitim, Sanat, Yerel, Tören, Ilgaz, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın Ilgaz, İkinci Yıldönümünde Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:32 Fenerbahçe’den eşi benzeri görülmemiş istatistik Fenerbahçe'den eşi benzeri görülmemiş istatistik
21:11 ABD Dışişleri Bakanlığı: HTŞ Lideri Colani için konulan para ödülü kaldırıldı ABD Dışişleri Bakanlığı: HTŞ Lideri Colani için konulan para ödülü kaldırıldı
21:09 TSK’ya yönelik ifadeleri ile tepki çeken Özlem Gürses gözaltına alındı TSK'ya yönelik ifadeleri ile tepki çeken Özlem Gürses gözaltına alındı
20:45 Sözleri tartışma yaratan Ahmet Davutoğlu’ndan açıklama: Sözlerim bağlamından kopartıldı Sözleri tartışma yaratan Ahmet Davutoğlu'ndan açıklama: Sözlerim bağlamından kopartıldı
19:23 Trump’tan AB’ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım Trump'tan AB'ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım
09:50 El Salvador Bitcoin alımlarına devam ediyor El Salvador Bitcoin alımlarına devam ediyor
09:47 Sezgin Baran Korkmaz uçağını Ronaldo’ya satmış Sezgin Baran Korkmaz uçağını Ronaldo'ya satmış
09:46 Türkiye doğal gaz istediğini aldı Türkiye doğal gaz istediğini aldı
09:39 Bakan Ersoy’un eşi “Ölünce beni kim yıkayacak“ afişine tepki gösterdi Bakan Ersoy'un eşi "Ölünce beni kim yıkayacak?" afişine tepki gösterdi
09:37 İstanbul’da bitmek bilmeyen trafik çilesi İstanbul'da bitmek bilmeyen trafik çilesi
09:26 Motorine bu gece yarısı zam geliyor Motorine bu gece yarısı zam geliyor
09:25 Asgari ücrette teklif sırası TİSK’te Asgari ücrette teklif sırası TİSK'te
09:20 Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor
09:10 Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 22:38:09. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın Ilgaz, İkinci Yıldönümünde Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.