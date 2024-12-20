Aydın Ilgaz, İkinci Yıldönümünde Anıldı

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Türk edebiyatına ve yayıncılık dünyasının önemli isimlerinden, Çınar Yayınları'nın kurucusu ve Rıfat Ilgaz'ın oğlu Aydın Ilgaz aramızdan ayrılışının ikinci yıldönümünde düzenlenen törenle anıldı.

Türk edebiyatında derin izler bırakan şair, romancı ve öykü yazarı Rıfat Ilgaz'ın yazar ve yayıncı olan oğlu Aydın Ilgaz yaşadığı ilçe olan Büyükçekmece'de anıldı. Aydın Ilgaz için ilk tören Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında yapıldı. Eşi yazar Nilgün Ilgaz'ın yanı sıra Ilgaz ailesi ve yakınlarının katılımıyla gerçekleşen törende Aydın Ilgaz için Kuran okutuldu. Anma töreninde zaman zaman duygu dolu anlar yaşandı. Aydın Ilgaz için ikinci anma töreni ise Büyükçekmece Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Ilgaz'ın zorlu mücadelesi anlatıldı

Usta sanatçı Müjdat Gezen ve Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk'ün katılımıyla gerçekleşen anma etkinlikleri öncesinde Aydın Ilgaz'ın edebiyat serüvenini anlatan fotoğrafların yer aldığı sergi gezildi. Sergiyi Nilgün Ilgaz ile birlikte gezen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, sergilenen fotoğraflar hakkında bilgi aldı. Serginin ardından Müjdat Gezen ve Kenan Kocatürk'ün konuşmacı olduğu bir söyleşi gerçekleşti. Söyleşi de Aydın Ilgaz'ın yazarlık yaşamı, zorlu yayıncılık mücadelesi ve babası Rıfat Ilgaz'ın eserlerini yaşatmak, çok daha geniş kitlelere ulaştırmak adına yaptığı çalışmalar anlatıldı. - İSTANBUL