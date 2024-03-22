Aydın\'ın Buharkent ilçesinde genç muhtar adayı çalışmalarına devam ediyor

Yerel

Aydın'ın Buharkent ilçesinde 1546 seçmen bulunan İstiklal Mahallesi'nin genç muhtar adayı Rıdvan Güçükaylak, adeta bir belediye başkan adayı gibi çalışıyor. Mahallesinde aylar öncesinden kiraladığı seçim ofisinde vatandaşları ağırlayan Güçükaylak 'başın düşerse dara, muhtar Rıdvan'ı ara' sloganı ile hem sorunları dinliyor hem de vaatlerini anlatıyor.

Mart ayı sonunda Türkiye genelinde gerçekleştirilerek olan yerel seçimler için tüm adaylar çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 30 yaşındaki genç muhtar adayı Rıdvan Güçükaylak, belediye başkan adayı gibi çalışıyor. 4 ay önce çalışmalara start veren Güçükaylak, kendine özgü bir stratejiyle mahalle sakinlerinin gönlünü kazanmak için çalışıyor. Mahallesi'nde muhtarlık bürosu oluşturma hedefiyle yola çıkan genç aday, bu amaç doğrultusunda seçim ofisi açarak mahalle halkına daha yakın olmayı hedefliyor. Seçim ofisinde düzenlediği etkinliklerle ve vatandaşlara sunduğu çeşitli ikramlarla dikkat çeken Güçükaylak, mahalle sakinleriyle sık sık bir araya gelerek onların sorunlarını dinliyor ve çözüm önerilerini paylaşıyor.

"İlçede hiç bir mahallenin muhtarlık bürosu yok"

Buharkent'te 7 mahallenin bulunduğunu ve hiçbir mahallenin muhtarlık bürosu olmadığını ifade eden İstiklal Mahallesi Muhtar Adayı Güçükaylak, "Bu mahallelerde de maalesef bir muhtarlık bürosu yok. Kimi muhtarlar iş yerlerini muhtarlık bürosu olarak kullanıyor. İlçemizde bir ilke imza atıp öncesinde seçim ofisi kazanırsak da muhtarlık ofisi olarak kullanmak için burayı açtık. Kadınlarımız başta olmak üzere vatandaşlarımız muhtarlarımız ile sağlıklı şekilde görüşüp sorunlarını aktaramıyorlardı. Burası bu anlamda güzel oldu. Gündüzleri ve akşamları buraya gelenler oluyor. Sohbet, muhabbet ediyoruz. Bazen havadan sudan bazen de seçimlerden konuşup görüş alış-verişinde bulunuyoruz. Gelenlere çay, kahve ve kuru pasta ikramımız da oluyor. Buraya gelen insanların illa ki bana oy verecek diye bir şatları da yok. Gelsinler, sohbetimizi edelim sorunlarını dinleyelim, çözüm bulmaya çalışalım" dedi.

"Kapınız da telefonumuz da her zaman açık"

Çalışmaları kapsamında mahallelilerden de güzel dönüşler aldığını ve seçilmesi durumunda muhtarlığın kapısının da telefonunun da her zaman açık olacağını ifade eden Güçükaylak, "Muhtar adaylarımız genelde orta yaş ve üzeri. Ben 30 yaşında genç biri olarak bu işe el attım. Hakkımızda hayırlısı neyse o olsun inşallah. Şu anda mahallemizin destekleri oldukça fazla. Çalışmalarımız güzel gidiyor. Şimdiden mahalle halkımızın ufak tefek ihtiyaçlarını gidermek için uğraşıyorum. Başta tüm Türkiye başta olmak üzere ilçemiz ve mahallemiz için seçimlerimiz hayırlı olsun. Mahallemizdeki vatandaşlardan destek bekliyorum. Biz buraya irtibat numaramızı da 'başın düşerse dara, muhtar Rıdvan'ı ara' sloganını kullanarak yazdık. Allah'a çok şükür gece gündüz demeden arayan soran oluyor, telefonlarımız susmuyor. Burası amacına uygun olarak neredeyse 7-24 açık. Muhtar seçilirsek burası sabah saat 08.30 akşam saat 17.00 arasında her zaman açık olacak. Gece de mahallemizin bir sorunu olduğunda saat fark etmeksizin ofisimizi gerekirse açmaya hazırız" diye konuştu. - AYDIN