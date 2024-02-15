Aydın'ın Çine ilçesinde Evde Engelli Bakım Hizmeti alan vatandaşlar ziyaret ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Aydın'ın Çine ilçesinde Evde Engelli Bakım Hizmeti alan vatandaşlar ziyaret ediliyor

Aydın\'ın Çine ilçesinde Evde Engelli Bakım Hizmeti alan vatandaşlar ziyaret ediliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu, Çine'de devletin şefkat eline ihtiyacı olan haneleri ziyaret ederek ihtiyaçları karşılanıyor. Evde Engelli Bakım Hizmeti ve Kurum bakımına ihtiyaç duyulan haneler ziyaret edilerek vatandaşların ihtiyaçları tespit ediliyor ve rehberlik hizmeti sunuluyor.

15.02.2024 07:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Çine ilçesinde Evde Engelli Bakım Hizmeti alan vatandaşlar görevliler tarafından ziyaret edilerek ihtiyaçları karşılanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu Çine'de devletin şefkat eline ihtiyacı olan haneleri, Çine Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personelleri ile ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bakanlığımızın hizmet modellerinden olan Evde Engelli Bakım Hizmeti Sosyal Ekonomik Destek Hizmeti ve Kurum bakımına ihtiyaç duyulan haneleri ziyaret ederek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş hanımefendinin selamlarını ilettik. Sosyal hizmet anlayışını, talep odaklı anlayıştan arz odaklı anlayışa taşıyarak vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yerinde tespit edip doğru rehberlik hizmeti sunma yoluyla tüm hanelerimize dokunmayı ve ailelerimizin refah düzeyini arttırmayı hedefliyoruz" denildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın'ın Çine ilçesinde Evde Engelli Bakım Hizmeti alan vatandaşlar ziyaret ediliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı! 6 mürettebatı kurtarmak için çalışmalar başladı
    08:25 Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı! 6 mürettebatı kurtarmak için çalışmalar başladı

    Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alan 69 metre boyundaki kargo gemisi battı. Gemideki 6 Türk mürettebatın kurtarılması için Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatırken, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş geminin battığı bölgede dalgaların boyunun 3 metreye yaklaştığını belirtti.

  • Yozgat'ta Yolcu Otobüsü Devrildi: 4'ü Ağır 19 Yaralı
    08:17 Yozgat'ta Yolcu Otobüsü Devrildi: 4'ü Ağır 19 Yaralı

    Yozgat-Kayseri kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, Mersin'in Tarsus ilçesinden Amasya'ya gitmek için yola çıkan bir yolcu otobüsü devrildi. Kazada 4'ü ağır olmak üzere toplam 19 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edildi. Yozgat Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yaralıların durumunun 15 kişinin iyi olduğu, 4 kişinin ise ciddiyetini koruduğu belirtildi.

  • İstanbul'da düzenlenen operasyonda 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi
    08:00 İstanbul'da düzenlenen operasyonda 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen "Kafes-40" operasyonlarında elebaşılığını Emre Özcan'ın, Önder Küçük'ün ve Sergen Solak'ın yaptığı 3 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyonlarda 2'si örgüt elebaşı olan 24 şüphelinin de yakalandığını duyuran Bakan Yerlikaya, "Organize suç örgütlerine, çetelere milletimizin duası ve desteğiyle nefes aldırmayacağız" ifadelerini kullandı.

  • Alkollü şekilde canlı yayın açarak Tarkan'a küfreden Serdar Ortaç, özür diledi
    07:52 Alkollü şekilde canlı yayın açarak Tarkan'a küfreden Serdar Ortaç, özür diledi

    Uzun süredir MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç, alkollü şekilde canlı yayın yaparak Tarkan'a küfürler savurdu. Ortaç, görüntülerde ne dediğinin farkında olmadığını belirterek özür diledi.

  • Yol kenarında tuvaletini yapan adam kurşunların hedefi oldu
    01:10 Yol kenarında tuvaletini yapan adam kurşunların hedefi oldu

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde yol kenarında tuvaletini yapan adam, kimliği belirsiz şahsın silahından çıkan kurşunlarla yaralandı. 2 merminin bacağına ve kalçasına isabet etmesiyle kanlar içinde kalan adam arkadaşı tarafından hastaneye kaldırıldı.

  • Benzine gece yarısı itibarıyla 1 lira 79 kuruş zam geldi
    00:38 Benzine gece yarısı itibarıyla 1 lira 79 kuruş zam geldi

    Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuru nedeniyle akaryakıt fiyatlarındaki değişkenlik sürüyor. Motorine dün gece gelen 2 lira 56 kuruşluk zammın ardından bu gece de benzine zam geldi. Benzinin fiyatında gece yarısı itibarıyla 1 lira 79 kuruş artış oldu. İstanbul'da benzinin litresi 41 lira 22 kuruş oldu.

  • ABD'de Super Bowl şampiyonluk kutlamasında silahlı saldırı
    14 Şub ABD'de Super Bowl şampiyonluk kutlamasında silahlı saldırı

    ABD'nin Missouri eyaletindeki Kansas City'de Super Bowl'u kazanan Kansas City Chiefs takımı için düzenlenen geçit töreni sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Polis, saldırının ardından 2 kişiyi gözaltına aldı.

  • AK Parti'nin seçim çalışmasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin suça sürüklenen 3 çocuk tutuklandı
    14 Şub AK Parti'nin seçim çalışmasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin suça sürüklenen 3 çocuk tutuklandı

    İstanbul Küçükçekmece'de, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında düzenlenen ve bir kadının ağır yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin suça sürüklenen 3 çocuk tutuklandı.


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2024 09:10:47. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın'ın Çine ilçesinde Evde Engelli Bakım Hizmeti alan vatandaşlar ziyaret ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement