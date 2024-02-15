Aydın\'ın Çine ilçesinde Evde Engelli Bakım Hizmeti alan vatandaşlar ziyaret ediliyor

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Aydın'ın Çine ilçesinde Evde Engelli Bakım Hizmeti alan vatandaşlar görevliler tarafından ziyaret edilerek ihtiyaçları karşılanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu Çine'de devletin şefkat eline ihtiyacı olan haneleri, Çine Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personelleri ile ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bakanlığımızın hizmet modellerinden olan Evde Engelli Bakım Hizmeti Sosyal Ekonomik Destek Hizmeti ve Kurum bakımına ihtiyaç duyulan haneleri ziyaret ederek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş hanımefendinin selamlarını ilettik. Sosyal hizmet anlayışını, talep odaklı anlayıştan arz odaklı anlayışa taşıyarak vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yerinde tespit edip doğru rehberlik hizmeti sunma yoluyla tüm hanelerimize dokunmayı ve ailelerimizin refah düzeyini arttırmayı hedefliyoruz" denildi. - AYDIN