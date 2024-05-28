Aydın\'ın Çine ilçesindeki İtalyan Köprüsü, bir asırdır hizmet veriyor

Yerel

Aydın'ın Çine ilçesinin içinden geçen Kalabak Çayı üzerinde yer alan ve Kurtuluş Savaşı döneminde ilçeyi işgal eden İtalyanlar tarafından 1919 yılında inşa edilen tarihi İtalyan Köprüsü, bir asrı aşkın süredir vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

Kurtuluş Savaşı yıllarında, ilçeyi işgal eden İtalyanlar tarafından yapılan İtalyan Köprüsü, o dönemin izlerini taşıyor. Betonarme yapısıyla dikkat çeken köprü, inşa edildiği günden bu yana bölge halkının hayatında önemli bir rol oynuyor. Çine ilçesinin sembollerinden biri haline gelen köprü, sadece ulaşım açısından değil aynı zamanda tarihi ve kültürel açıdan da büyük önem kazanıyor. Tarih boyunca birçok olaya tanıklık eden köprü, yıllar içinde birçok doğal afete ve olumsuz şartlara rağmen sağlamlığını koruyarak, günümüzde de kullanılmaya devam ediyor. Zaman içerisinde çeşitli restorasyonlarla ayakta kalan Aydın Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından 2013 yılında 'kültür varlığı' olarak tescil edilen asırlık köprü tarihseverlerin ve turistlerin de ilgisini çekiyor. - AYDIN