Aydın\'ın Çocuk Gelişim Merkezleri, Denizli\'ye Örnek Oldu

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Hizmetleriyle tüm Türkiye'de örnek gösterilen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun bir projesi daha ülke çapında yayılıyor.

Başkan Çerçioğlu'nun girişimleriyle hizmete açılan Çocuk Gelişim Merkezleri, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından örnek alındı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'ndan gelen öğretmen ve personeller, Aydın Büyükşehir Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezleri'nde incelemelerde bulundu. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin uzman eğitmen kadrosu tarafından Çocuk Gelişim Merkezleri gezdirilen heyet, eğitim ve işleyiş hakkında bilgi edindi.

Çocuk Gelişim Merkezleri'nde eğitimde fırsat eşitliği sağlanıyor

Çocuklar ile birlikte derslere katılan, sosyal etkinlikleri gözlemleyen Denizli Büyükşehir Belediyesi heyeti, kent genelinde birçok farklı noktada bulunan Çocuk Gelişim Merkezleri'ni ziyaret etti. 3-6 yaş aralığında ki öğrencilere resim, spor, müzik, satranç, bale, drama ve görsel sanatların da aralarında bulunduğu birçok konuda eğitim verilen Aydın Büyükşehir Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezleri'nde bulunan ekipmanlar ve eğitim gereçlerini de inceleyen heyet, öğrencilerin aktivitelerine de birebir şahit oldu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın uzman kadrosu tarafından Denizli Büyükşehir Belediyesi heyetine öğrencilere sağlanan psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri hakkında da bilgi verildi.

"Belediyelerimizin işbirliğiyle çağdaş nesiller yetiştireceğiz"

Aydın'da hayata geçirilen birçok projenin tüm Türkiye'de belediyeler tarafından örnek alındığını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, belediyelerin işbirliğinin önemine vurgu yaptı. Başkan Çerçioğlu, "Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, eğitimli ve çağdaş nesiller yetiştirmek üzere hayata geçirdiğimiz projelerimizden olan Çocuk Gelişim Merkezleri hizmete açıldıkları günden bu yana tüm Türkiye'de örnek gösteriliyor. Velilerimizin Çocuk Gelişim Merkezleri'nden duyduğu memnuniyetin farkındayız, çocuklarımızın geleceği için el birliğiyle kazandığımız başarıdan gurur duyuyoruz. Eğitimde öncü olan bu gibi projelerimizi tüm Türkiye'ye yaymak, belediyelerimizin işbirliğiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde çağdaş nesiller yetiştirmek için projeler üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN