Aydın\'ın eski il başkanı Cemal Aydın Özpolat son yolculuğuna uğurlandı

Yerel

Aydın'ın Efeler ilçesinde evinde ölü bulunan Anavatan Partisi eski il başkanı ve Aydın'da uzun süre radyoculuk yapan Cemal Aydın Özpolat, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı ve defin işleminde bir zamanların en güçlü siyasi partisi Anavatan'da il başkanlığı yapan Özpolat'ı dava arkadaşlarının yalnız bırakması dikkat çekti. Cenaze törenine gazeteciler dışında sadece Aydın Esnaf Odaları Birliği Başkanı Muhammet Ali Künkcü katıldı.

Aydın'da yıllarca siyaset ve radyoculuğun en popüler olduğu dönemlerde radyoculuk yapan Cemal Aydın Özpolat, bir yandan basın sektöründe faaliyet gösterirken diğer yandan Anavatan Partisi'nde il başkanlığı yaparak yaşadığı şehirde uzun yıllar hizmet vermeye çalıştı. Mütevazı kişiliği ile de tanınan Cemal Aydın Özpolat, geçtiğimiz aylarda rahatsızlandı ve bir süre çeşitli hastanelerde tedavi gördü. 10 Eylül günü Güzelhisar Mahallesi 48 sokak üzerinde bulunan bir apartmandan çevreye yayılan kötü koku üzerine ekiplerin bölgede yaptığı incelemede kokunun Cemal Aydın Özpolat'ın yalnız başına yaşadığı apartmanın 3. katındaki daireden yayıldığı tespit edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın merdivenli aracı ile eve giren ekipler, Cemal Aydın Özpolat'ın (68) cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan ilk incelemelerde, bir dönem radyo programcılığı da yapan Anavatan Partisi Aydın eski İl Başkanı Cemal Aydın Özpolat'ın yaklaşık 2 hafta önce hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Özpolat'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Cemal Aydın Özpolat için Kemer Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Alınan helallik ve kılınan cenaze namazının ardından Özpolat gazetecilerin omuzlarında taşındı. Dualar eşliğinde toprağa verilen Özpolat'ı dava arkadaşlarının yalnız bırakması dikkat çekti. Kan ve evlilik bağı yönünden yakın akrabası bulunmadığı için kimsesiz kalan Cemal Aydın Özpolat'a Aydınlı gazeteciler sahip çıktı. Cenazeye Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muhammet Ali Künkcü de katılırken, protokol üyesi ve siyasetçilerin katılmaması ise dikkat çekti. - AYDIN