Aydın'ın motorize kahramanlarına özel tasarım kıyafet - Son Dakika
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Aydın'ın motorize kahramanlarına özel tasarım kıyafet

07.07.2022 17:15
Aydın'ın motorize kahramanlarına özel tasarım kıyafet

Trafiğin yoğun olduğu ve ambulansın giremediği bölgelerde kısa sürede yaralıya müdahale ederek Aydınlıların beğenisini kazanan motorize ambulans ekipleri için özel tasarlanan yeni kıyafetler Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz tarafından teslim edildi.

Trafiğin yoğun olduğu ve ambulansın giremediği bölgelerde kısa sürede yaralıya müdahale ederek Aydınlıların beğenisini kazanan motorize ambulans ekipleri için özel tasarlanan yeni kıyafetler Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz tarafından teslim edildi.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde göreve başlayan 112 motorize ambulans ekipleri, dakikalar içerisinde olay yerine giderek yaralı ve hastalara adeta hızır gibi yetişiyor. Acil durumlarda dar sokakları, yoğun trafiği kolayca aşarak olay yerine varan motorize ekipler, her gün onlarca vatandaşın hayatını kurtarırken, zamanla yarışarak dakikalar içerisinde olay yerine ulaşıyor. Kısa sürede Aydınlıların da beğenisini kazanan motorize ekipler, geçtiğimiz yıl çalıştığı 6 ay boyunca toplamda bin 881 vakaya müdahale ederken, 2022 yılı içerisinde de şimdiye kadar 953 vakaya müdahale etti.

"Özel tasarım kıyafetler teslim edildi"

Aydın'ın Efeler, Kuşadası ve Didim ilçelerinde yaz aylarında yeniden faaliyete geçen motorize ekipler için özel tasarlanan logolu yeni kıyafetler de Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz tarafından teslim edildi.

Konu ile ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Aydın İl Ambulans Servisi Başhekimliği'ne bağlı motorize ekiplerimize özel tasarlanan logolu yeni motorize kıyafetleri İl Sağlık Müdürümüz Dr. Osman Açıkgöz tarafından kendilerine teslim edildi. Geçen yıl çalıştığı 6 ay boyunca 1881 vakaya müdahale eden ekiplerimiz yaz aylarındaki trafik yoğunluğunda kısa sürede hastaya ulaşma ve başarılı müdahaleleriyle tanınmıştı. Bu yılda Mayıs ayından itibaren Didim, Kuşadası ve Efeler ilçelerimizde tekrar aktif olan ekiplerimiz şimdiye kadar 953 vakaya müdahale etti" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Osman Açıkgöz, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın'ın motorize kahramanlarına özel tasarım kıyafet - Son Dakika

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