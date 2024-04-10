Aydın\'ın Nazilli ilçesinde bayram namazı coşkusu yaşandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bayram namazı coşkusu tüm camilerde yaşandı. 11 ayın sultanı Ramazan'ı bayram namazı ile uğurlayan cemaat kucaklaşarak birlik ve beraberlik diledi ve sonrasında evlerindeki yakınlarına koştu.
Nazilli'deki Merkez Koca Camiinde cemaat camiye sığmadı ve dışarıda hasır sererek namaz kıldı. Hutbede ise bayram sevincinin paylaşılması, birbirine ikram edilmesi ve vurgulandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu yılki Ramazan Bayramı teması olan 'Birlik, Beraberlik, Kardeşlik Günleri' Merkez Koca Camii Vaizi Kenan Velioğlu tarafından hutbede anlatıldı. Kardeşlik ve manevi duyguların yoğun şekilde yaşandığı Ramazan ayının ardından tutulan oruçların ve yapılan yardımların kabulü dilekleri ile ellerini açan tüm cemaat Allah'tan şefaat ve af diledi.
"Ramazan Bayramı: birlik, beraberlik ve kardeşlik günleri"
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hutbesini okuyan Merkez Koca Camii Vaizi Kenan Velioğlu, "Oruçlarımız, namazlarımız, hatimlerimiz, fitre ve zekatlarımızla kulluğun hazzına erdiğimiz bir Ramazan'ı daha geride bırakmanın hüznü içindeyiz. Aynı zamanda huzur, neşe ve dayanışma günleri olan bayram sabahına kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Bizleri Ramazan Bayramı'na ulaştıran Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Bayramların kıymetini bizlere öğreten Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'ya, aline, ashabına salat ve selam olsun. Bu kutlu mabedin kubbesi altında omuz omuza saf tutan kıymetli kardeşlerim, bayramımız mübarek olsun. Aziz Müminler! Bayramlar; ülkeleri, dilleri ve renkleri farklı olsa da inançları ve idealleri bir olan müminler arasında sevgi ve muhabbetin coştuğu günlerdir. İslam'ın çatısı altında aynı kıbleye yönelen Müslümanların birlik ve beraberliğinin zirve yaptığı vakitlerdir. Bayramlar; iyiliklerimizle insanların gönlünü aldığımız, maddi ve manevi yardımlarımızla ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürdüğümüz zamanlardır" dedi.
Velioğlu, "Değerli Müslümanlar! Yüce Rabbimiz, 'Allah'ın ipine, Kur'an'a sımsıkı sarılın. Bölünüp parçalanmayın' buyurmaktadır. Bizler de Rabbimizin bu çağrısına kulak verip kenetlenirsek bayramımız bayram olur. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s), 'Müminler bir binanın birbirini destekleyen yapı taşları gibidir.' buyurmaktadır. Bizler de bu hadis gereğince kardeşliğimizi gözetip, karşılıklı hak ve hukukumuzu korursak bayramımız bayram olur. Tekbirlerle, salat-u selamlarla ve gönülden yakarışlarla ellerimiz ve kalplerimiz birleştiğinde bayramımız bayram olur. Ailemize karşı güler yüzlü olursak, anne ve babamızın hayır duasını alırsak, akraba ve komşularımızın gönlünü yaparsak bayramımız bayram olur. Bir yetimin, bir öksüzün başını okşarsak, çocukların ışıl ışıl gözlerini hediyelerimizle güldürürsek bayramımız bayram olur. Rahmet ve merhamet vesilesi yaşlılarımızı, şifa bekleyen hastalarımızı bayramın sevincine ortak edersek bayramımız bayram olur. Dargınlık ve kırgınlıkları bir kenara bırakıp kardeşlik bağlarımızı güçlü kılarsak bayramımız bayram olur. Gönlümüzden kin ve nefreti atıp af ve bağışlama yolunu tutarsak bayramımız bayram olur. Yüce Rabbimiz bir ayet-i kerimede şöyle buyurmaktadır: 'İman edip salih amel işleyenler cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır.' Biz de Allah'ın razı olacağı bir hayat yaşayıp dünyamızı mamur kılarsak; ahiretimiz cennet, bayramımız hakiki bayram olur" dedi.
"Bu bereketli bayram sabahında bir yandan neşe ve sevinç duyarken diğer yandan zulüm altında inleyen kardeşlerimizin acısıyla hüzünlüyüz" diyen Velioğlu, " Gazze'deki kardeşlerimiz sadece bayram sevincinden mahrum olmakla kalmıyor. Aynı zamanda dünyanın gözü önünde açlık, susuzluk ve her türlü yokluk içinde hayatta kalma mücadelesi veriyor. Anne babalar, bombalar altında can veren masum evlatlarının acısıyla hüzünlüyüz. Gazze'deki kardeşlerimiz sadece bayram sevincinden mahrum olmakla kalmıyor. Aynı zamanda dünyanın gözü önünde açlık, susuzluk ve her türlü yokluk içinde hayatta kalma mücadelesi veriyor. Anne babalar, bombalar altında can veren masum evlatlarının acısıyla feryat ediyor. Gözyaşına mahküm edilen her bir Müslüman, zalimlerin elinden kurtulacağı bayram sabahını bekliyor. Bize düşen, kardeşlerimizin acılarını el birliğiyle dindirmek ve umutlarını diri tutmak için gayret göstermektir. Zalimlerin karşısında, mazlumların yanında yer almaya, her türlü kötülükle mücadeleye devam etmektir. Unutmayalım ki bu, hepimiz için insani, İslami ve vicdani bir sorumluluktur. Az sonra mihraptan yapacağımız duada öyle gönülden amin diyelim ki, aminlerimiz Gazzeli kardeşlerimizin kurtuluşuna, işgalci zalimlerin de kahrına vesile olsun inşallah! Bu vesileyle başta aziz milletimiz olmak üzere tüm Müslümanların Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bayramın ülkemiz, İslam alemi ve bütün insanlığa hayırlı olmasını Rabbimden diliyorum" ifadelerini kullandı.
Ellerin semaya açılıp dua edilmesinin ardından kucaklaşan cami cemaati birlik ve beraberlik diledi. - AYDIN
Son Dakika › Yerel › Aydın'ın Nazilli ilçesinde bayram namazı coşkusu yaşandı - Son Dakika
Candan Erçetin, Beşiktaş Lütfi Banat Ortaokulu'nda Sandık Kurulu Üyesi olarak görev yaparken görüntülendi. Sabah oy kullanmak üzere okula gelenler, sandık başında Candan Erçetin sürprizi ile karşılaştı. Kameralar, Candan Erçetin'in Sandık Kurulu Üyesi olarak görev yaptığı anları kaydetti.
Yerel seçimlerde İstanbul'da oy kullanacak seçmenler, 4 oy pusulası nedeniyle sınıfların kapılarında uzun süre beklemek zorunda kaldı. Bu durum da yoğunluğa sebep oldu.
İstanbul'da saat 08.00 itibarıyla yerel seçimler için seçmenler sandık başına gitmeye başladı. Oy kullanacakları sınıfların kapılarında uzun süre beklemek zorunda kalan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de vatandaşlar, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına giderek oy kullandı. Adana'da vatandaşlar seçimlerde oy kullanmak için sandık kurulan okullara gitti. Mersin'de ise kent genelinde 1 milyon 387 bin 345 seçmen için 4 bin 455 sandık kuruldu. Hatay'da 1 milyon 78 bin 130 seçmenin bulunduğu ilde, vatandaşlar depremlerde hasar gören okul binalarının yerine kurulan konteynerlere giderek oylarını kullandı. Osmaniye'de ise 392 bin 447 seçmenin oy vermesi için 1271 sandık kuruldu ve vatandaşlar oylarını kullandı.
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