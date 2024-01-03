Aydın\'ın Söke ilçesinde ağabey ve kız kardeş arasında dramatik ölüm

Aydın'ın Söke ilçesinde hayatını kaybeden ağabeyinin ölüm haberini alan kız kardeşi de geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede ağabeyinden 2 saat sonra hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Aydın'ın Söke ilçesi Burunköy Mahallesinde yaşayan 74 yaşındaki Ahmet Balcı tedavi gördüğü Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kuşadası'nda yaşayan ve ağabeyinin ölüm haberini alan 57 yaşındaki Abide Balcı Şengül de ağabeyinin acı haberine dayanamayarak kalp krizi geçirdi. Yakınları tarafından Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şengül, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak ağabeyinden 2 saat sonra hayatını kaybetti.

Abi kardeşin kısa süre arayla hayatlarını kaybetmesi aileleri ve tüm sevenlerini yasa boğdu. Abi-kardeşin cenazeleri Burunköy Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Burunköy Aşağı Mezarlığı'nda toprağa verildi. - AYDIN