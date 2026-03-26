Başkan Çerçioğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile görüştü

Aydın'ın turizm potansiyelinin artırılmasına yönelik çalışmalar hız kesmeden sürerken, bu kapsamda Ankara'da önemli bir temas gerçekleştirildi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmede, Aydın'ın sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel değerlerin daha etkin değerlendirilmesi adına atılabilecek adımlar ele alındı. Başkan Çerçioğlu görüşmenin verimli geçtiğini belirterek, bakanlık ile iş birliği içerisinde Aydın'ın turizm potansiyelini daha üst seviyelere taşıyacak çalışmalar yürütmeye devam edeceklerini ifade etti. Çerçioğlu ayrıca, Bakan Ersoy'a Aydın'a gösterdiği ilgi ve misafirperverliği dolayısıyla teşekkür etti. - AYDIN