Aydın Karacasu'da incir üreticileri, Tariş fiyat açıklamayınca zararla sezonu kapattı - Son Dakika
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Aydın Karacasu'da incir üreticileri, Tariş fiyat açıklamayınca zararla sezonu kapattı

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Aydın Karacasu\'da incir üreticileri, Tariş fiyat açıklamayınca zararla sezonu kapattı
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Aydın Karacasu'daki incir üreticileri, fiyatların geçen yıla göre yarı yarıya düşmesi ve artan maliyetler nedeniyle mağdur olduklarını belirtti. Üreticiler, Tariş'in taban fiyat açıklamaması yüzünden incirde kilogram 50-130 lirada kalınca sezonu zararla kapattı.

Haber: Özgür DEDEOLUK

(AYDIN) - Aydın'ın Karacasu ilçesi Yaykın Mahallesi'nde incir üreticileri, geçen yıla göre yarı yarıya düşen fiyatlar ve artan üretim maliyetleri nedeniyle mağdur olduklarını belirtti. Üretici Yeliz Tüzyılmaz, incirin kilogramının 50-130 lira arasında alındığını ve sezonu zararla kapattıklarını ifade etti.

Aydın'ın Karacasu ilçesine bağlı Yaykın Mahallesi'nde incir üreticileri, artan maliyetlere karşılık fiyatların geçen yıla göre yarı yarıya düşmesine tepki gösterdi. Üreticiler, düşük toptan alım fiyatları nedeniyle maliyetlerini karşılamakta zorlandıklarını belirtti.

Üretici Gülhanım Tarhan, "İncirleri ayıklıyoruz. Ne kadar ayıklasak para mı ediyor? İncirlerin iyisini, kötüsünü ayrı seçiyoruz. Yüz liradan gidiyor hatta ortalamaya bakınca o kadar da etmiyor. Kurtarmıyor ki. Nasıl kurtarsın? Yevmiye iki bin 500 lira veriyorum. Toplanması zaten zor. Masrafı çok. Yüz lirayla battık bu sene. Geçen sene 225, 250'ye kadar sattık biz bunları" dedi.

Bir diğer üretici Yeliz Tüzyılmaz, sezonun sona yaklaşmasıyla birlikte Tariş'in taban fiyat açıklamamasının üreticiyi zor durumda bıraktığını belirtti. Gübre, mazot ve işçilik maliyetlerinin yükseldiğini söyleyen Tüzyılmaz, incirin kilosunu en fazla 120-130 liraya satabildiklerini ve bu fiyatların maliyetleri karşılamadığını ifade etti.

Türkyılmaz incirin 3 farklı kalitede sınıflandırılarak satıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"1 numara 120 lira, 2 numara 60-70 lira arası bandında gidiyor. 3 numarası, bebek dediğimiz incirler de 50 liraya gidiyor. 67-70 liraya falan geliyor ortalaması. Geçen sene daha yüksekti. Geçen sene 1 numarasını 210'dan satıyorduk, 2 numarasını 120'den, 130'dan satıyorduk, 3 numarasını 50'den satıyorduk. Bu sene daha düşük. Gelen gideni karşılamadı açıkçası bu sene. Üretici mağdur. Geçen sene en azından dengeliyordu. Tariş fiyatı açıkladığı için en azından dengeliyordu. Ama bu sene Tariş fiyatı açıklamadığı için denge zaten yok.

"İŞÇİNİN MALİYETİNİ KARŞILAYABİLMEM İÇİN EN AZ 20 KİLO İNCİR SATMAM GEREKİYOR"

İşçinin maliyetini karşılayabilmesi için en az 20 kilo incir satmam gerekiyor. İncir üreticisi bu sene zarar etti. Topluyoruz, tarladan getiriyoruz, seralara yerleştiriyoruz ve kurudukça aralarından seçerek ayıklıyoruz. Sabah ayrı giriyoruz, akşamüstü ayrı giriyoruz. Bu şekilde ondan daha sonra eleme makinelerinde eliyoruz ve geliyorlar, alıyorlar. Emeği o kadar çok ki yani silkeleme işi ayrı oluyor, toplama işi ayrı oluyor, seraya döküyorsun, kurutuyorsun. "

Kaynak: ANKA
KaracasuEkonomiTarişAydınYerelSon Dakika

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